El PSOE denuncia que el PP no ha ofrecido ninguna ubicación alternativa para el conservatorio

El PSOE denuncia las continuas mentiras que el Partido Popular ha vertido en los últimos meses sobre las gestiones para la solución a los problemas del conservatorio y la falta de búsqueda de una ubicación idónea para la comunidad educativa y la dotación del centro.

El portavoz socialista José Antonio Diez precisó que “la respuesta que el PP municipal ha dado a nuestra petición de información confirma que no existe ninguna voluntad de arreglar la situación del alumnado y profesorado del conservatorio pues confirma que más allá de la cesión de la parcela en el año 2008 no se ha realizado ninguna tentativa más que mandar a todos a los bajos del campo de fútbol”. Esta actitud, y sobre todos los mentiras exculpatorias son, para el PSOE, “inaceptables”.

La respuesta firmada por la edil delegada de Urbanismo precisa que, desde principios de 2016 por parte de Alcaldía se mantuvieron conversaciones para ceder los bajos del campos de fútbol, proceso que no prosperó. Posteriormente se han mantenido varias reuniones y conversaciones, sin precisar ni interlocutores ni contenidos. Además, la edil recuerda la cesión gratuita en 2008 de la parcela. “Se buscan nuevas parcelas”, destaca como corolario la concejala del PP sin especificar ni dónde ni cómo ni cuándo.

El Grupo Socialista preguntó el pasado día 13 cuáles habían sido las gestiones llevadas a cabo por el Ayuntamiento en relación al traslado del conservatorio y los edificios y parcelas ofrecidos que, en sus declaraciones a los medios de comunicación, han indicado el alcalde, el consejero de Educación y varios ediles municipales. La respuesta no deja lugar a dudas y confirma, explica Diez, “que no se ha hecho nada en un año, se ha mentido a todo el mundo y se ha mostrado una total dejadez para abordar un problema que no solo atañe a los actuales alumnos sino al futuro de una dotación cultural y de la educación musical en León”.

El PSOE sigue apoyando, como ha hecho siempre, la construcción y dotación de un conservatorio de nueva planta en la parcela del barrio de La Palomera, una construcción que cumpliría el compromiso expreso y formal que la Junta tiene con León.