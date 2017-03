León se sume por el autismo

El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de la ONU declaró el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el autismo. El objetivo de esta declaración era instar a los estados miembros a promover la concienciación sobre la realidad del autismo en sus sociedades, así como potenciar el diagnóstico precoz y la investigación como las mejores herramientas para garantizar la atención de las personas con TEA (Trastornos del Espectro del Autismo).

Para conmemorar el décimo aniversario de tan señalada fecha, Autismo León se suma a las iniciativas nacionales y europeas. Este año bajo el lema ‘Rompamos juntos barrera por el autimos. Hagamos una sociedad accesible’ se quiere hacer un llamamiento para adquirir un compromiso firme en la eliminación de las muchas barreras que todavía impiden a las personas con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) a disfrutar de sus plenos derechos.

Es muy importante, que la sociedad entienda cuáles son todas estas barreras, puesto que, esto permitirá una mejor adaptación a sus necesidades y reforzará la inclusión del colectivo en toda la sociedad.

Y de nuevo, otro año más, Autismo León se suma a la iniciativa “Light it up blue” para iluminar de azul los edificios más emblemáticos de Castilla y León en torno al 2 de abril de 2016. Con esta iniciativa aportaremos luz y daremos a conocer la realidad del autismo en la comunidad.

A día de hoy están confirmados la fachada de la Diputación de León; el Ayuntamiento de León, la Fuente de Santo Domingo y la Fuente de Guzmán y el edificio Consistorial de la Plaza de San Marcelo; la fachada del Ayuntamiento de Ponferrada y del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

Además, se han organizado numerosos eventos en toda la comunidad. En nuestra provincia, la asociación Autismo León ha organizado una serie de actos que pretenden acercar la realidad de las personas con TEA al conjunto de la sociedad leonesa.

31 de marzo – IX Concierto solidario (20.45) - Auditorio Ciudad de León, por noveno año celebramos este concierto, que como en ocasiones anteriores disfrutaremos no solo de la solidaridad de las dos grandes bandas que tocan con nosotros (A.M. Dulce Nombre de Jesús Nazareno y A.M. Santa Marta y Sagrada Cena), sino que acercarnos a todos los invitados y asistentes al concierto nuestros valores, e idearios como asociación, y el gran trabajo que hacen nuestros chicos y chicas con autismo a lo largo del año. Entradas a la venta en www.auditorioleon.com, y taquilla del Auditorio.

1 de Abril – Marcha 'Azul' (20.30) – Salida desde el Edificio Ayto. León. (Ordoño II) – para de manera simbólica ir rompiendo barreras hasta llegar al Edificio de Botines/Diputación. Dónde haremos una concentración, soltaremos farolillos, sorpresas…etc.

1 de Abril - Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada (20.30) - Iluminación en azul de la fachada del Ayuntamiento. Concentración de familias y amigos bajo el lema “Rompiendo barreras por el autismo. Con suelta de Farolillos.