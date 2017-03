Ciudadanos carga contra la UPL para hacer valer su posición en los presupuestos de la Junta

Ciudadanos Castilla y León está a la espera de que la Junta responda a las propuestas realizadas para que los presupuestos de la Comunidad de este ejercicio salgan adelante con su abstención y considera que «todas» ellas «son posibles», a la vez que defiende que es «mejor» el acuerdo con la formación naranja que con las «reivindicaciones localistas» de Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Este es el mensaje que trasladó la coordinadora de Ciudadanos Castilla y León, Pilar Vicente, en la habitual rueda de prensa para valorar cuestiones de actualidad, que hoy ofreció ella al encontrase en Madrid el portavoz del grupo en las Cortes, Luis Fuentes. Vicente criticó las «dudas y tentaciones» observadas en las declaraciones de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, en relación a la oferta de Ciudadanos.

«Todas son posibles», recalcó Pilar Vicente, en relación a las 29 propuestas enviadas a la Consejería de Economía y Hacienda, donde figuran la reducción de impuestos o más gasto en educación y sanidad, por lo que confió en que en esta semana puedan avanzar en un proyecto «importante que ya llega tarde», sobre el retraso y la prórroga de las cuentas.

Ante las «dudas y tentaciones» de pactar con UPL que ha visto Ciudadanos, la coordinadora manifestó que tratarán de «convencer» al PP de que es «mejor» el acuerdo con su grupo que caer en las «reivindicaciones localistas» de la formación leonesista. Vicente insistió en que sus medidas apuestas por una bajada de impuestos y por una mayor inversión en los grandes servicios públicos, como educación y sanidad, entre otras.

Precisamente, en el documento de 29 medidas enviado a la Junta el pasado fin de semana, Ciudadanos plantea dos fondos específicos en los presupuestos de 2017 para corregir desequilibrios en educación y sanidad, uno relativo a mantenimiento de colegios y otro para equipamientos, que de ser aceptado supondría su abstención.

Vicente explicó que hay contactos con la Junta y esperan que esta semana se pueda avanzar para que el borrador de presupuestos incluya sus propuestas y se remita a las Cortes para su aprobación. «Es importante, aunque llega tarde», indicó sobre los presupuestos de este año.

Comisión de las cajas

La coordinadora de Ciudadanos Castilla y León afirmó que su grupo no condiciona la abstención a los presupuestos con el respaldo a la creación de la comisión de investigación sobre el «saqueo» de las cajas de ahorro, cuya petición registraron la semana pasada los grupos de Podemos, Ciudadanos y Mixto.

«Entre los 29 puntos a los presupuestos no está la comisión de investigación de las cajas, aunque es importante su creación para ahondar en la transparencia», argumentó Vicente, que insistió, no obstante, en que no se entendería que el Grupo Popular bloqueara la investigación en las Cortes de la gestión realizada por los políticos en las cajas de ahorro, cuyas pérdidas en el ámbito estatal rondan los 60.000 millones conforme a la estimación del Banco de España.

La dirigente de Ciudadanos, concejal en el Ayuntamiento de Valladolid y diputada provincial, también miró al PSOE para expresar el temor de que «los viejos partidos se den la mano y tumben» la comisión de investigación. Así, avanzó que esta semana el portavoz de su grupo se reunirá con representantes del Grupo Socialista para conocer su posición, si bien no precisó qué día será la reunión.

La ausencia de Suárez-Quiñones

El Grupo Popular no tiene la mayoría para oponerse a la creación de la comisión de investigación, de manera que si todos los grupos están a favor, de la que sería la tercera que se abre en las Cortes -está la de las eólicas y Hospital de Burgos-, y no hay una mayoría que se opone, conforme al Reglamento de la Cámara, se considerará creada.

Por último, Pilar Vicente pidió al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que en el próximo pleno pidan disculpan a la Cámara por la ausencia del segundo en la sesión en la que se presentó y aprobó el proyecto de ley de ampliación del parque natural Lago de Sanabria. «Fue un feo a la Cámara, ahí es donde deben pedir disculpas», reclamó, para considerar que no es suficiente que se hayan realizado en declaraciones a la prensa.