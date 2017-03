El Ayuntamiento «silencia» la protesta para exigir la construcción de un conservatorio «digno» en La Palomera

En el barrio de la Palomera, en el solar frente al centro de Salud, la misma cedida desde el año 2008 donde estaba planificado antes de la crisis el proyecto del nuevo Conservatorio de León, la comunidad educativa se ha concentrado en la mañana de este sábado para reclamar a la Junta la edificación de un nuevo edificio para el estudio de sus alumnos.

Una protesta en la que no hubo música, como estaba previsto, y no a consecuencia de la lluvia que empañó el acto. La Asociación de Vecinos de La Palomera recibía una llamada de la Policía Local en la que se advertía de que la concentración si estaba autorizada no así el concierto reivindicativo, pudiendo aplicar sanciones de hasta 30.000 euros.

Una muestra más, según han denunciado, de que la intención de Ayuntamiento y Junta no es otra que la de silenciar sus protestas, un silencio que, si bien, también forma parte de la música que no se plegará a las decisiones arbitrarias de los políticos.

“Podremos estar en silencio pero nunca sumisos ante la pasividad o las decisiones arbitrarias que toman nuestros representantes políticos”.

Porque, según han advertido durante la lectura de un manifiesto, no permanecerán callados, continuando con la enseñanza de la música, “porque la cultura y la educación de un pueblo es lo que nos hace más libres de pensamiento”, y exigiendo para León lo mismo del que disfrutan los vecinos del resto de provincias de la Comunidad: un conservatorio digno y adecuado para atender al medio millar de alumnos.

«El mismo trato»

“Sólo pedimos el mismo trato que al resto de Conservatorios de la Comunidad. Un edificio que deberá tener la capacidad suficiente para albergar no sólo la plantilla de profesorado y el alumnado actual, sino el que por población y demanda requiere, con posibilidad de ampliar progresivamente la plantilla orgánica del Centro hasta alcanzar la misma proporción que otros Conservatorios de Castilla y León”.

Por ello y ante el silencio administrativo, desde la plataforma convocan concentraciones cada semana concentrando a las puertas del Conservatorio de cinco minutos durante el cambio de clases.

Una protesta a la que se han sumado la Felampa - Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la Escuela Pública- y el Frente de Estudiantes así como los vecinos de La Palomera que además han instado a la construcción del edificio que, además de albergar el Conservatorio, sea un “auténtico” centro cívico para el barrio.