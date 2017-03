PSOE y UPL buscan que el equipo de gobierno local se someta a sesiones de control periódico

Un reglamento de organización y funcionamiento interno del Consistorio, que se espera que sea una realidad en el mes de abril. Ese es el objetivo de los grupos municipales de PSOE y UPL, que buscan que el equipo de gobierno se someta al control del pleno en diferentes momentos del curso político.

Los portavoces socialista y leonesista en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez y Eduardo López Sendino, llevarán la propuesta «de manera formal» para que se cree este reglamento, en el que se contemple la celebración de sesiones plenarias de control al equipo de Gobierno para mejorar la transparencia de la institución.

«No es lo mismo decir que se es transparente que serlo», puntualizó José Antonio Diez, quien consideró que el alcalde de la ciudad, Antonio Silván «sigue sin estar centrado en la política municipal».

Diez denunció la «desinformación absoluta» que están padeciendo los grupos de la oposición municipal, por lo que consideró que estas sesiones servirán «para rendir cuentas».

El portavoz socialista puntualizó que la ley permite que una cuarta parte de los miembros corporativos pida la celebración de hasta tres plenos extraordinarios y se les dote del contenido deseado. «Aquí las cuentas no se rinden y tiene que hacerse de forma continua», en especial en un ayuntamiento como el de León «que carece de tanta transparencia».

Sendino y el ambar

El portavoz de la UPL, Eduardo López Sendino, lamentó la «falta de transparencia e información» que los grupos políticos están sufriendo desde el inicio de la legislatura, y denunció que no se esté buscando el «consenso» con la oposición excepto con Ciudadanos, que está actuando «como un semáforo en ámbar». Sendino criticó que solo se esté contando con los representantes de la formación naranja y, cuando estos dan su no a algún proyecto, se declara que no existe consenso, como ha ocurrido con el caso de la peatonalización de la avenida de Ordoño II.

Sendino estimó que la ciudad de León no puede continuar sometida a una situación de “parálisis absoluta” como consecuencia “de las indecisiones del PP y los vaivenes de Ciudadanos”, y calificó de “grave” que estén teniendo conocimiento de proyectos y decisiones por los medios de comunicación y “que no se nos consulte nada”, dijo. “León está de moda pero está en ruina”, apostilló.