LeC afirma que el alcalde «miente» y recuerda que siempre estuvo a favor de la peatonalización

Después de que toda la oposición saliera en tromba pidiendo al PP que no renunciara a peatonalizar Ordoño II a pesar del no de ciudadanos, Antonio Silván ha optado por echar balones fuera criticando a la oposición por «no ser serios». El alcalde recrimina a los grupos municipales que, según él, cambien de opinión al respecto, declarando que «lo que antes no valía para la oposición, que se manifestó en contra de la peatonalización de Ordoño II porque prefería que esa inversión se hiciera en otros barrios, ahora se convierte en un apoyo y no deja de ser un poco extraño».

La respuesta a estas declaraciones ha llegado por parte de León en Común que, en una nota de prensa, acusan al Silván de «mentir descaradamente para excusar su falta de capacidad de diálogo y negociación con el resto de formaciones políticas». Se refiere LeC a que mantienen exactamente la misma postura que manifestaron en mayo del año pasado cuando se expresaron en los medios «a favor de la restricción del tráfico en la avenida pero en contra del gasto desproporcionado que se plantea desde Urbanismo».

Por todo ello, León en Común pide al alcalde que no mienta, que «se deje de justificaciones falsas» y que se reúna con los partidos de la oposición posicionados a favor del proyecto pero con matices sobre el gasto.