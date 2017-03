La calle leonesa recoge las reivindicaciones del funcionariado 'post-crisis'

Tras seis años de crisis, los funcionarios dicen basta. «Estamos cansados de la indolencia de las Administraciones respecto al trato que dan a los empleados públicos», comentaba Hipólito Riesco, de CSIF, momentos antes de iniciar la marcha.

Frente a la Subdelegación del Gobierno, los trabajadores públicos marcharon alrededor de la Plaza de la Inmaculada reivindicando una mejor situación laboral y salarial.

«Recordamos que los funcionarios no somos moneda de cambio, porque si se juega con nosotros se juega con los servicios públicos», esgrimía el sindicalista.

Las centrales denunciaron que León ha perdido 3.000 empleos en estos años de recesión, criticando que las Administraciones 'tiren de interinos'.

«Queremos que se devuelvan los derechos perdidos en estos años y retomar la jornada de 35 horas», afirmaba Riesco.

Tasas de reposición cortas, congelación de salarios y condiciones laborales atascadas son motivos suficientes para que CSIF, UGT y CCOO salieran a la calle. Preguntado por la situación, Juan Miguel Martínez (UGT) declaró que «nosotros no vamos a cesar en nuestro empeño, no se puede justificar el no volver a las 35 horas porque el Gobierno nos engañó diciéndonos que volverían».