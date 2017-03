Un tiro en la cabeza por dinero

Un disparo en la cabeza por dinero. La sentencia hecha pública este martes por la Audiencia Provincial de León asegura que el único móvil que tuvo José Ramón Vega Martínez, autor material del crimen, para matar de un tiro a Roberto Larralde fue la recompensa económica por ese tiro en la cabeza.

Así, según el relato de los autos, se da por «probado por sus propias manifestaciones y por las de su esposa Ángeles Martínez, que José Ramón era un importante consumidor de cocaína, y necesitaba dinero para adquirirla».

«Su esposa era la que llevaba el negocio y la que le proveía de dinero cuando lo necesitaba, pero no para consumir cocaína lógicamente. De tal modo que se veía obligado a dar “palos de chocolate” o robo de droga a traficantes», se advierte.

Se recuerda además que en los citados autos se encuentran intervenidas dos conversaciones mantenidas por Gabarri y José Ramón el día 10 de julio de 2014, y de las mismas se deprende que Ramón «mantiene una importante deuda económica con Gabarri, a quien en dichas diligencias se le imputa un delito de tráfico de drogas, y Gabarri le apremia a Ramón para que se la pague, y éste le dice que no se preocupe porque está pendiente de "hacer algo" ese mismo día o al día siguiente, Ramón hace gestiones para localizar al resto de integrantes del grupo con el fin de realizar la "acción" entre los tres, y en caso de no llegar a un acuerdo lo haría él sólo, "aunque fuese a tiros"».

200 euros

«El mismo día del hecho Ramón recibe de Julio doscientos euros, y el propio Julio declara que está harto de Ramón porque constantemente le está pidiendo dinero y que por eso muchas veces no le atiende las llamadas que recibe de él, incluso cuando se le preguntó a Julio en el juicio por las declaraciones inculpatorias de Ramón contesta que el problema de Ramón son las drogas. De la prueba practicada no se aprecia enemistad, o rencor o animadversión alguna entre el fallecido Roberto y J. Ramón quien acaba su declaración afirmando que no mató a Roberto y que era su amigo», se recuerda.

Además se recuerda que durante el juicio la propia madre de Roberto, Angelina, dijo que no quería que su hijo anduviese con Ramón, pero que Roberto le decía “tranquila que me da trabajo”. «Julio es una persona de buena posición económica, solvente, que conoce a Ramón del negocio de la madera al que también se dedica la empresa de Ramón que dirige su esposa, y le propone cometer el hecho a cambio de dinero o compensaciones económicas que Ramón viene recibiendo de Julio, y piensa seguir recibiendo», se advierte.

Probado

Recuerda la sentencia que esta tesis «es también la del ministerio fiscal y de la acusación particular a lo largo de la causa. Concurre por lo tanto en la actuación de Ramón la agravante señalada, que supone un plus de peligrosidad y un mayor desvalor de la acción, junto a un ataque mas fuerte al bien jurídico protegido, la vida humana, quien así actúa revela un mayor grado de perversidad y rechazo social junto a una mayor inmoralidad y falta de escrúpulos. La agravación de la pena se produce al aumentarse la antijuridicidad de la conducta. Por ello se le preguntó al Jurado si Ramón cuando ejecutó el hecho había recibido o pensaba recibir de Julio una compensación económica, que el jurado declaró probado por unanimidad».