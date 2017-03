IU exige la dimisión del Consejero de Sanidad responsable del «caos en el Hospital de León»

Izquierda Unida de León denuncia que los encargados de mejorar y cuidar de los servicios públicos de nuestra provincia, «como lo es el Consejero de Sanidad, lo que están haciendo es todo lo contrario, poniéndolos en grave riesgo y abandono». Una política enemiga de lo público que el PP «está llevando a cabo en todos los lugares de la Comunidad Autónoma y en todos los servicios de primera necesidad». Mientras simultáneamente se externalizan operaciones sanitarias, se conciertan colegios y hospitales o se abandona el tren social priorizando la alta velocidad.

El último informe de la OCDE confirma que la tasa de pobreza en España es del 23,4%. Este crecimiento de la tasa de pobreza es debido, según el informe de este organismo económico internacional, al desempleo y la baja calidad en los trabajos precarios. Desde IU se preguntan «cómo es posible, en esta situación, que los responsables de lo público, que han de velar por la calidad de los servicios públicos, como el Hospital de León, sigan empeñados en recortar empleo en un servicio fundamental poniendo en riesgo la salud y seguridad de los pacientes».

«La política de desmantelamiento de lo público y de impulso del negocio privado a través de lo que llaman eufemísticamente externalización es clamoroso», denuncia la Coordinadora Provincial Eloina Terrón. «¿Cómo es posible que dejemos en manos de los recortadores, privatizadores y externalizadores la gestión de lo público, de lo común, de lo que es de todos y todas para que nos lo desmantelen y acaben asegurando que no queda otra opción, que quien tenga dinero pague centros privados, pensiones privadas, etc., etc.? Nos encontramos ante un saqueo de lo público por parte de a quienes hemos confiado su gestión, su custodia y mejora», asegura Terrón.

También la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana exige al gerente regional del SACyL dar una solución urgente al deterioro del servicio en las dos comarcas y en especial la situación de la lista de espera, con 269 días de demora media en la lista de espera de prioridad tres, y tras el cierre, de nuevo, de 36 camas en el Hospital del Bierzo y la «externalización» de otros 760.000 euros de fondos públicos a operaciones de Traumatología y Urología con centros privados.

El mal funcionamiento de la sanidad pública «no sólo lo encontramos en el Hospital de León y el Bierzo, sino también en varias provincias de la Comunidad Autónoma». Los problemas generados por el cierre de plantas y camas en diversos hospitales, el aumento de listas de espera en la sanidad pública, la falta de médicos y enfermeras, los continuos colapsos en urgencias y ahora el rocambolesco «castigo» a una enfermera a caminar hasta los consultorios rurales, son motivos más que suficientes para exigir esta dimisión inmediata ante del colapso definitivo por la crisis de atención sanitaria que están provocando estos responsables «irresponsables» con la sanidad pública.

Por eso desde Izquierda Unida de León se exige «la dimisión inmediata del actual Consejero de Sanidad de CyL, responsable último de la precariedad de la atención primaria en las zonas rurales y responsable también del caos que se vive en el Hospital de León». Así mismo pide la dimisión del Gerente de dicho Hospital que continuamente «cierra plantas, recorta en servicios y deja desasistida a la población más vulnerable en León con excusas ridículas y fuera de toda lógica».