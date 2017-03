Un grupo de madres leonesas insta a implantar el parto respetado para evitar el turismo obstétrico

Un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Y, como tal, toda mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre lo que quiere y no quiere durante su parto, decidir sobre las intervenciones que le realizarán, decidir sobre su hijo. Porque al fin de cuentas, no son simples “contenedores”.

Un derecho que cada día se ve coartado en centros de salud y hospitales de toda España. También en el de León, donde la desinformación, las prácticas injustificadas o el impedimento a que la madre decida es una tónica habitual, ejerciendo la violencia obstétrica, que trae consigo la pérdida de autonomía de la embarazada.

Es la gran desconocida, silenciada porque se ha normalizado. Sin embargo, también es violencia. Un problema sobre el que se intenta concienciar desde el grupo ‘Por un parto respetado’, un movimiento que también ha llegado a León de la mano de cinco madres –Beatriz, Carmen, Ana, Jael y Belén- que quieren dar altavoz a este problema latenten en la sociedad.

15% Tasa de episiotomía La OMS establece que la tasa nunca debería superar el 30%, sin embargo, en León roza el 80%. 70% Maniobra Kristeller De las 200 mujeres a las que se encuestó al 70% se les practicó esta maniobra –presión en el abdomen para que el bebé salga- a pesar de estar científicamente desaconsejada

Cinco mujeres que vieron que compartían las mismas inquietudes, preocupaciones y sensaciones sobre la atención y los protocolos de actuación en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de León, “marcado por la desinformación y la falta de transparencia”.

Un servicio donde no se ha instaurado el plan de baja intervención ni un protocolo de partos respetados, entendiendo que el nacimiento es un proceso fisiológico en el que solo se debe intervenir para corregir desviaciones de la normalidad, donde la participación del profesional se limita a favorecer un clima de confianza y seguridad, acompañando y vigilando que todo vaya bien. Una práctica que, aunque no sea generalizada, si apoyan y ejercen muchos profesionales del Servicio de Obstretricia de León.

Cifras «preocupantes»

Pero la realidad es bien distinta. Durante una entrevista en leonoticias, este grupo de madres inciden en las prácticas injustificadas que se realizan en el Hospital de León, como la inmovilización, la rotura sistemática de la bolsa, las cesáreas innecesarias o las episiotomías por defecto.

Y así lo demuestran los datos de una encuesta que, a falta de información oficial, han elaborado el colectivo entre una población de 200 mujeres. Estudio que determinó que el parto instrumental en León representa el 39,9%, por cesárea el 14,8% y el eutócico (sin intervención médica) un 48%.

Por el contrario, en el Hospital el Rey Juan Carlos de Móstoles, donde está implantado un protocolo de partos respetados, la tasa de eutócicos se eleva hasta el 78,7% mientras que los partos con cesárea apenas alcanzan el 13% y los instrumentales el 8%.

Por su parte, la tasa de episiotomía - incisión que se practica en el periné de la mujer- se eleva por encima del 79%, de los que el 87% no fueron informados ni consentidos por las mujeres. Un dato preocupante cuando, recuerdan estas mujeres, la OMS determina que el porcentaje no debería superar el 30%, situando el nivel óptimo en el 15%.

Además, estas mujeres hacen hincapié en la normalización de la maniobra Kristeller - en la que alguien presiona el abdomen de la madre hacia abajo para conseguir que el bebé salga o como mínimo llegue a la coronación-, que al 70% de las encuestas se le practicó en uno o dos partos. Cifra “preocupante”, según ponen de manifiesto, teniendo en cuenta que científicamente está desaconsejada y prohibida en algunos países por los riesgos a los que se somete a la madre y al bebé.

«¿No sabemos parir en León?»

Peticiones -Aumentar el número de matrones/as por turno otorgándoles mayor libertad para acompañar los partos. -Instauración por defecto del plan de baja intervención protocolario. Actualización de protocolos y técnicas empleadas en la atención al parto, de acuerdo a las recomendaciones de la OMS y el Ministerio de Sanidad - Prohibición de la maniobra de Hamilton o desprendimiento de membranas - Prohibición total, sin excepciones, de la maniobra Kristeller - La episiotomía no se realizará de forma sistemática, solo en aquellos casos en que se detecte sufrimiento fetal (demostrable mediante prueba diagnóstica) o en casos excepcionales, previo consentimiento libre de la madre, y justificando la necesidad de la intervención. - Se limitarán los casos en que se realice la amniotomía o rotura artificial de bolsa (si no hay sufrimiento fetal) y la administración de oxitocina solo para casos excepcionales en que lo recomiende la evidencia científica. -Permitir libre postura en el periodo de explusivo -Opción de Monitorización intermitente de libre elección por la madre -Disponibilidad de la analgesia walking-epidural - Respetar el contacto piel con piel desde el nacimiento durante un mínimo de 2 horas -Acortamiento de la estancia de la madre en las salas de reanimación

“¿A caso en León no sabemos parir?”, se pregunta indignada una de las madres, que remarca la falta de voluntad del Hospital de León por mejorar los protocolos de actuación alegando falta de medios cuando en realidad se trata de una falta de voluntad.

Muestra está, continúa, que en León sólo se posibilita dar a luz tumbada, es decir, en la posición de litotomía o ginecología, a pesar de que está constatado de que no dilatas igual y que estás dificultando el descenso del bebé. “El único beneficio es para los facultativos, al fin de cuentas estás visible para que ellos toquen y cuando consideren oportuno intervengan”.

Falta de información y conocimiento

El primer problema reside en el desconocimiento de las madres. “Está generalizada la creencia de que si un médico no saca al bebé no sabemos parir y eso no es así. Nosotras sabemos parir y el médico debe estar ahí para acompañarte y limitar su actuación en el caso de una necesidad pero no intervenir por intervenir o simplemente para acelerar el proceso, alterando la evolución normal del parto y exponiendo a ambos a complicaciones”.

El segundo está en la “absoluta y total” desinformación que empieza en la atención primaria “donde no se explica en qué consiste un parto, a qué te expones y qué alternativas tienes”. Porque, según lamentan, rara vez se hace referencia a la existencia del consentimiento de baja intervención, que tiene establecido el Hospital de León y tiene validez legal ni a la existencia del plan de parto previsto por el Ministerio de Sanidad.

“Dicen que no se solicita pero, ¿cómo se va a solicitar si no lo conoces?”, se preguntan estas madres, que inciden en que los consentimientos no pueden llegar al Hospital porque en la mayor parte de los casos no llegan a las futuras madres.

Turismo de partos

Situación que ha puesto en auge el ‘turismo obstétrico’, el conocido como ‘turismo de partos’, princialmente en los segundos embarazados donde las madres se trasladan a otras comunidades, como Asturias o Madrid, apuntan desde el colectivo, donde en muchos centros de salud está garantizando un parto natural.

Porque, según señalan, a excepción del Hospital del Bierzo, en el conjunto de Castilla y León los hospitales ofrecen un servicio similar al del leonés. “Cuando vas al Hospital crees que el médico va a hacer lo mejor para ti y tu bebé y nadie duda de lo contrario pero por lo general ejercen procedimientos no respetuosos que son incensarios y, como tal, podrían evitarse”.

Reuniones para compartir experiencias

Ecos de una situación hasta ahora desconocida o, al menos, visibilizada que en apenas unos meses ha calado entre las mujeres leoneses. Tal es así que este mes de marzo las cinco mujeres han constituido formalmente el grupo local de la ‘Asociación Por un parto respetado León’ que tiene su sede en la junta vecinal de Trobajo del Camino donde mensualmente realizan reuniones.

Son reuniones abiertas en las que madres o futuras madres se reúnen para hablar del embarazo y el parto, reuniones en las se informa y en las que además se comparten dudas y experiencias, que permiten canalizar algunas de las vivencias que, hasta ahora, se vivían en soledad.

“Las mujeres pueden liberar lo que tiene dentro y que no han podido contar por ese silenciamiento al que nos vemos sometidas ya que la violencia obstétrica se ha normalizado. Es importante tener un apoyo y aquí lo pueden encontrar”, señalan estas mujeres, que recuerdan que este tipo de violencia en muchos casos trae consigo secuelas psicológicas y físicas que son determinante para tu vida sexual.

En paralelo, mantienen abierta una recogida de firmas en change.org dirigida a la gerencia regional de Salud de Castilla y León para lograr que el parto respetado sea una realidad en los hospitales leoneses.