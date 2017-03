Silván hace oídos sordos al ‘pucherazo’ y agradece a su «amigo» Mañueco «el juego limpio»

No quiere oír hablar de ''pucherazo' e incluso en el ‘día D’ para el PP de Castilla y León ha hecho un guiño a su rival. Antonio Silván ha agradecido a Alfonso Fernández Mañueco, “mi amigo y mi compañero”, el juego limpio que ha mantenido durante la carrera electoral para la Presidencia del partido autonómico.

Lo ha hecho unas horas antes de que se abran las urnas, las mismas a la que no podrán acudir el 95% del afiliado leonés. Un recorte que hace tambalear su victoria pero ante el que Silván guarda silencio, remitiéndose al comité de organización del PP y a la presidencia del PP de León.

Una situación en la que no ha perdido ni perderá “ni un segundo”. Porque el precandidato leonés ha estado y seguirá estando a lo suyo, “trasladando el proyecto de Antonio Silván” hasta que esta tarde arranquen las votaciones a las 17.00 horas en las nueve provincias de Castilla y León.

“Hoy es un día importante para el PP de Castilla y León, importante para todos los que formamos parte de esta gran familia, pero sobre todo hoy es el día de los afiliados que tienen que trasladar a esas urnas el planteamiento de partido que quieren y si apuesta por ese partido del siglo XXI que Silván ha defendido”, señaló el alcalde leonés, que remarcó la necesidad de que la participación masiva de los censos definitivos en cada una de las provincias.

Es más, Silván advierte de que mantiene intacta la ilusión con la que justo una semana atrás presentaba su precandidatura. “A mí a ilusión y a confianza no me gana nadie. Cuando el pasado jueves tomé la decisión de echar la pata pa’ adelante sabía que iba a encontrar dificultades pero también apoyo y cariño que he encontrado”.

Remar en la misma dirección

«Esta tarde se abrirán las urnas, esta tarde se cerrarán las urnas y esta tarde se escribirá una página que pasará para seguir trabajando juntos por Castilla y León»

De ahí que Silván haya demostrado satisfecho por el trabajo realizado hasta la fecha en pro de dar al PP de Castilla y León el cambio que necesita. “Por mi parte estoy satisfecho porque he contribuido a moldear ese partido de futuro y voy a seguir contribuyendo a ello”, apuntó Silván, que remarcó que el futuro del partido debe pasar por “remar todos en la misma dirección”.

Porque, según recordó, esta tarde se abrirán las urnas, esta tarde se cerrarán las urnas y esta tarde se escribirá una página que habrá que pasar para, a partir de ahí, seguir trabajando todos juntos por la Castilla y León del futuro, “en la que Silván cree firmemente, con la mano siempre tendida a esa voluntad de entendimiento y diálogo”.

Un proceso electoral interno que encara sus últimos coletazos y que ha permitido trasladar “la madurez y responsabilidad de un partido que piensa en clave de nuestro territorio y que para Antonio Silván tiene que pensar en las persona”, remarcó el precandidato.

Gracias «por cargarme las pilas»

Precisamente en las últimas horas como precandidato, Silván trasladó su agradecimiento no sólo a su rival sino también a todos los afiliados del PP “a los que he tenido la oportunidad de mirar a los ojos para trasladarles lo que era mi proyecto, por haberlo escuchado y sobre todo por haberme trasmitido esa fuerza e ilusión que a mí me cargaba las pilas permanente y diariamente”.

En la misma línea agradeció a las diferentes organizaciones provinciales en toda la Comunidad su disposición y trato así como a los profesionales de los medios de comunicación que en las nueve provincias “por trasladarme esa ilusión y fuerza con su profesionalidad” y a su “gran equipo” que ha estado cerquita pero un paso atrás y que ha puesto a su disposición su trabajo y su cariño.