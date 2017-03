Paredes con buen rollo

Si crees que hay límites ya es creado el tuyo | Que ganas quedándote con las ganas | No consideres como amigo al que siempre te alaba y no tiene el valor de decirte tus defectos | Hoy me quedo con lo bueno y aunque duela aprendo de lo malo

Son frases cargadas de positivismo, que invitan a la reflexión, que intenta teñir la vida de color de rosa y lograr que los pensamientos alegres te acompañen en el día a día.

Y con ese objetivo nace el proyecto de Luis y Guillermo, dos jóvenes amantes del grafiti y pertenecientes al ‘Heart Movement’, que teñirán de buen rollo las blancas paredes de la Fundación Juan Soñador.

Un proyecto que ha querido conocer de primera mano el alcalde de León, Antonio Silván, que no ha escatimado en elogios hacia estos dos jóvenes leoneses que plasmarán los mensajes cargados de energía positiva elaborados por los alumnos del centro Juan Soñador que se ha convertido a un referente formativo en la capital.

Acompañado por las concejalas de Servicios Sociales y Juventud, Silván ha recordado que en lo que va de año han sido 140 alumnos los que han recibido un programa formativo durante el 2016, logrando que el 60% se incorpore al mundo laboral.

Jóvenes que con este proyecto han demostrado que no se conforman, que luchan por sus sueños y que a pesar de las dificultades nunca pierden la sonrisa.

Una escuela pionera

Antonio Silván ha destacado la importancia del proyecto para avanzar en la inserción socio-laboral de los jóvenes de Castilla y León así como la labor que realiza la Fundación Juan Soñador y su experiencia en la atención a menores, jóvenes y familias en situación de riesgo social.

“Los protagonistas de los actos de esta escuela son los jóvenes, que son los destinatarios de esta suma de esfuerzos y de voluntades de todas las instituciones, administraciones y entidades que han contribuido a que este sueño se haya hecho realidad”, indicó Silván.

Además, el alcalde destacó la importancia de este proyecto pionero “no sólo en Castilla y León, si no en España. Un ejemplo para otros territorios con esta voluntad de unir la educación y la formación, dos capacidades fundamentales en las personas y, especialmente en los jóvenes”.

Antonio Silván visita la exposición. / S. Santos

Por último, Silván subrayó la importancia de que la sede de la Escuela Juan Soñador esté ubicada en León, “lo que refuerza y renueva el compromiso que el Ayuntamiento y todos los leoneses tenemos en todos los ámbitos sociales”.

Labor social

La Escuela Integral para la Formación y el Empleo es un proyecto autonómico que atiende a jóvenes menores de 25 años, especialmente a aquellos mayores de 18 años procedentes del sistema de protección y reforma. El proyecto tiene como principal objetivo la integración de los jóvenes en el mercado laboral.

El proyecto cuenta con el apoyo de las Consejerías de Hacienda y de Familia e Igualdad de Oportunidades, así como de la Fundación Cepa. En 2015, la Junta cedió las instalaciones de la conocida como ‘Residencia Europa’.