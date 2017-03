Silván: «Yo siempre me dirijo al afiliado, no al aparato»

Un día más de campaña, un día menos para la cita electoral. El precandidato a las primarias del Partido Popular de Castilla y León, Antonio Silván, defendió en la mañana del jueves encontrarse «centrado en trasladar a toda la Comunidad, a todos los afiliados que están en las provincias mi programa como candidato, mostrando el PP que quiere Antonio Silván para Castilla y León».

Así, poniendo el foco sobre uno de los puntos fuerza de su programa, el también alcalde de León esgrimió que «hasta el viernes a la hora de depositar el voto me dedico a trasladar al afiliado, porque me dirijo al afiliado y no al aparato, lo que quiero del partido para el siglo XXI. Un partido mucho más abierto, participativo e implicado, que escuche y que esté más en la calle que en los despachos».

Igualmente, fue especialmente crítico con el papel actual de la militancia de base en el PP. «Quiero un partido que cuente con el afiliado no solo en las campañas electorales. El afiliado va a estar presente en la vida del partido todo el año».