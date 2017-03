Silván: «Le digo al afiliado del PP: confío en tí, creo en tí; confía tú en mí»

Antonio Silván Rodríguez (León, 1962), alcalde de León y candidato a la presidencia del Partido Popular en Castilla y León, transmite confianza. No es una sensación nueva, le acompaña desde el inicio de su actividad política. A ella se aferra en unas primarias en las que rivaliza con el actual alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco.

En la antesala de la cita con las urnas Silván recuerda a los militantes, a quienes puedan acudir a depositar su voto, que él no les va «a defraudar». Ha sido un proceso «participativo e ilusionante», remarca. Encorsetado, también. Porque a Antonio Silván le habría gustado que la militancia pudiera haber participado de una forma «más abierta».

Compromete «fidelidad al partido» y lealtad «a todos sus militantes». Con estos últimos ha tenido en estos días un contacto 'piel con piel', una mirada directa y a los ojos para trasladar una reflexión sin fisuras: «Creo en este partido, en un partido abierto, creo en esta Comunidad, en sus nueve provincias».

En la Real Colegiata de San ISidoro, en el corazón de su hospedería, Antonio Silván responde a leonoticias sobre el proceso de primarias, su actualidad y sus consecuencias.

Éste es un proceso electoral entre candidatos en el que el militante, los afiliados, son la clave. ¿Por qué ese militante debe votar a Antonio Silván frente a Fernández Mañueco?

Éste es el quid de la cuestión, los afiliados. Como candidato me dirijo como un afiliado más a ellos porque son el pivote sobre el que gira el PP. Les pido el voto porque creo en el proyecto, en la Comunidad y en las nueve provincias, y para el desarrollo de la Comunidad el vehículo es el PP y pongo en ese objetivo mi experiencia y conocimiento del partido y del territorio. Mis 12 años como consejero me han permitido estar en todos los rincones y pueblos trabajando codo con codo con el alcalde de ese lugar para resolver los problemas a través del gobierno sustentado por el PP.

El actual es un proceso absolutamente novedoso en el seno del PP. ¿Cómo lo ha experimentado?

Yo le quiero trasladar un aspecto fundamental en este proceso. La normalidad. Hay que verlo así, desde un punto de visto democrático y de libertad, de un partido que cada vez quiere acercarse más a la sociedad y que se le identifique como lo que somos, un partido abierto y democrático que traslada al afiliado a través de este proceso diferentes pareceres para que ellos decidan. Desde el punto de vista personal, con muchísima ilusión y muchísimas ganas.

¿Qué sensaciones tiene? ¿Qué le ha trasladado a ese afiliado?

Yo no soy sospechoso de que a mí me guste la calle, no soy sospechoso de estar cerca de las personas en general y afiliados. Se me cargan las pilas cuando estoy en las sedes de las diferentes provincias y miro a los ojos a los afiliados y les digo yo creo en tí, tú cree en mí, confía en mí. Creo que podemos trasladar a través de esta candidatura un partido nuevo que no significa romper con la anterior, un partido abierto, quiero que sea más abierto, un partido más participativo, más todavía, más ilusionante, que ilusione a la gente, en primer lugar al propio afiliado, porque si al afiliado el partido le ilusiona eso se traslada a la calle. Que nos sintamos todavía más orgullosos de nuestra tierra y de las posibilidades que tiene el partido, si por algo me gusta a mí mi partido es porque tengo la capacidad de mirar al afiliado a los ojos y decirle, me dirijo a ti, al joven, al mayor, a la mujer, estamos trabajando por mejorar tu calidad de vida, estamos trabajando todos juntos para que te sientas orgullosos de nuestra tierra. Traslado un mensaje de tranquilidad y sentirse seguro. Eso le digo al afiliado: participa. Es fundamental y el afiliado tiene la oportunidad.

¿Le gusta el proceso, las reglas?

Son las reglas que nos hemos marcado. Soy realista. Lo que sí me gustaría es que cada militante de los 48.300 que hay en el Partido Popular de Castilla y León pudiera prestar su voto y ejercer ese derecho. Hago un llamamiento a todos ellos para que se corresponsabilicen en la decisión. Pero las reglas del juego las hemos marcado nosotros y con ellas tenemos que jugar.

¿Ha hablado en este proceso con Juan Vicente Herrera, con Fernández Mañueco?

Juan Vicente es mi jefe, es mi amigo, es mi presidente, es nuestro presidente, con él he crecido políticamente y él es del que he aprendido todo. La conversación, las relaciones y los planteamientos siempre están presentes y siempre son compartidos. He compartido con él 17 años de mi vida y en ese sentido que más puedo decir, la ventaja de esta situación es que Juan Vicente no se va. No se presenta como candidato, da un paso al lado para que se inicie una nueva etapa y va a seguir estando ahí. Alfonso es mi amigo y compañero, tenemos planteamientos diferentes que a pesar de ese ofrecimiento de consenso no lo hemos conseguido. Él tiene un planteamiento y yo otro, más participativo, más pegado a la calle, que este más en la calle y no en los despachos, un partido que sea generador de ideas y de proyectos y no únicamente sostenedor de gobierno.

Habrá un día 'D más uno'. Un día después de la votación. ¿Qué ocurrirá en esa jornada?

Yo lo que sí ofrezco al partido es que en este mi partido, nuestro partido no sobra nadie. Caben todos, antes del 1 de abril y después del 1 de abril. En mi proyecto todos son necesarios, no sobra nadie. Es un mensaje que quiero trasladar de tranquilidad, si el PP es liderado por Toño Silván, el día 1 es una fecha en el calendario pero todos los que estamos antes del día 1 vamos a continuar después. Y cuando digo todos me refiero a toda la organización y a todos los afiliados.

¿Qué ha buscado con su paso al frente en este proceso?

Lo que pretendo con este paso al frente es que el partido se renueve, se mueva el árbol. Que el partido y el afiliado se sienta orgulloso, el afiliado de pertenecer a un partido y el partido orgulloso de ese afiliado. Y más que nunca no nos damos cuenta pero estamos a finales de la segunda década del siglo XXI y el partido tiene que estar más en la realidad diaria para solucionar los problemas, tiene que tener una relación directa con el pulso de las sociedad para tomar medidas y tratar de solucionar y atender las necesidades de todos, y eso se da con participación, transparencia y debate. No tenemos que tener miedo y el partido tiene que tener una situación de normalidad, no hay que tener miedo al debate y a una confrontación de ideas y sacar unas conclusiones que se van a aplicar en la sociedad. Si por algo quiero que se caracterice el PP y si por algo se caracteriza es que no somos sectarios como otros y yo quiero ese debate absolutamente enriquecedor, internamente en el partido y el partido con la sociedad.

Ha sido consejero y es alcalde. Ambas experiencias, ¿qué le han aportado?

Han sido enriquecedoras ambas partes. En lo personal no es el momento de hablar de ello. Y en la política día a día yo parecía y parezco una esponja. Día a día asumo esa lección que me da la calle, creo mucho en ella y trato de trasladarlo a la gestión. Antes en la consejería y ahora en el Ayuntamiento. Me vuelvo a repetir, pero es importante. La conclusión de estos años de experiencia en la Junta como consejero y como alcalde en estos casi dos años que llevo, es que la calle, las personas, te dan las ideas y tenemos que ser capaces de canalizar esa idea en medidas para que retorne a la sociedad. El ciclo es bien clarito: escuchar, valorar y aplicar. Y eso a mí me ha servido estos años, y lo he captado y trato de aplicarlo. Ese es el resultado de muchos años de experiencia que ahora pongo al servicio de la Comunidad.

¿Qué ocurrirá si no gana en este proceso?

Lo que el afiliado del PP de Castilla y León quiera. Yo tengo el máximo respeto por cada uno de los afiliados de nuestro partido y a partir de ahí esa decisión colegiada, porque es una decisión tomada por las diferentes provincias, determinarán el resultado. Por supuesto respetarlo, ser coherente con el planteamiento y yo que desde el primer momento he hecho el ofrecimiento al entendimiento, al acuerdo por supuesto antes del día 17 y después. Lo que está claro que Toño Silván apuesta por la unidad y apuesta por la integración y estoy convencido de que esto es un signo de madurez del partido que se va a traducir después del 17 marzo o 1 abril forma parte de mi forma de ser y planteamiento político. Yo siempre sumando, yo siempre integrando.

¿Esta campaña es especialmente intensa en la parte personal?

Yo tengo que decir que llevo varias campañas detrás de mí y a mí las campañas me sirven para cargar las pilas ¿Por qué? Porque me gusta el contacto con la gente, con la calle y precisamente los procesos electorales me permiten reencontrarme. Es un reencuentro quizás más dilatado que en otras ocasiones, pero insisto, me gusta mirar a las personas a los ojos no tanto en el despacho si no en la calle y esto me permite hacerlo. He recorrido todas las provincias, todas las sedes y quiero que estén ahí los afiliados.

¿Qué le diría al afiliado en el instante previo a introducir su papeleta en la urna?

Que confíe en Antonio Silván. Antonio Silván no va a defraudar con relación al programa de un partido al que quiere y de un partido que quiere que siga siendo la organización política más importante de Castilla y León, no por ese hecho, si no porque creo que tiene claro quién es el destinatario de esa política y de ese saber hacer, que son las personas. Por eso apelo al afiliado para que tenga en cuenta lo que todos queremos, un partido mucho más abierto, mucho más ilusionante, y mucho más participativo que esté al servicio de las personas.