«Queremos un partido sin Maíllo, sin manipulación y que se regenere»

Indignación, incredulidad, dudas con mayúscula sobre el proceso de primarias abierto en las filas populares, y rechazo a un proceso del que se duda abiertamente.

Es la voz de la militancia leonesa que en esta ocasión sí se ha alzado y que lo ha hecho para pedir «que se cumpla con la regeneración que se había comprometido, para que no todo siga siendo igual y para que de una vez por todas se acabe con la abierta manipulación».

Todo ha 'saltado por los aires' tras conocerse que de los 12.000 militantes teóricos en León sólo podrían votar 1.500 y de esos apenas 400 podrían finalmente depositar el voto en las urnas.

«Basta ya»

«Es lo de siempre, todo esto está corrompido, es siempre lo mismo, la misma manipulación y la misma tomadura de pelo a los militantes. Basta ya de estas cosas, lo que queremos es una regeneración real con Mariano Rajoy a la cabeza, que se acabe con el clientelismo y que se hagan las cosas como se tienen que hacer», ha remarcado este jueves Cecilio Vallejo, exconcejal del Ayuntamiento de León.

«No puede ser que Maíllo esté investigado por lo que ocurrió en Caja España y Caja Duero y no ocurra nada. Exigimos su dimisión. No puede ser que en este partido se sigan utilizando los mismos métodos que en su día empleó Isabel Carrasco, no puede ser y no se puede permitir», también ha remarcado Vallejo.

Su voz no es algo aislado, es la forma de pensar «de cientos de militantes» que según advierten dejarán de creer en un partido que «no es capaz de cumplir con la renegeración que ha comprometido».