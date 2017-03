El PSOE alerta de colonias de ratas y reclama acciones específicas en toda la ciudad

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de León reclama acciones específicas de desratización en toda la ciudad tras las constantes denuncias de existencia de roedores en varios barrios.

Los ediles socialistas destacan que han recibido denuncias por la existencia de colonias de ratas en las áreas de José Aguado, El Ejido, Palomera y el propio centro de la ciudad, así como en varias áreas verdes como el Parque de La Candamia cuya proliferación corresponde al retraso o la ausencia de campañas de desratización en los últimos años.

Los concejales apuntan que ya hace dos años el Servicio de Aguas alertó de la necesidad de llevar a cabo acciones especiales tanto de desratización como de desinsectación por la proliferación de infecciones pero no hay constancia de la ejecución especial de actuaciones. «Hemos registrado decenas de quejas transmitidas por los ciudadanos por existencia de animales vivos y muertos pero la información que hemos recibido es siempre limitada, apuntan a acciones puntuales pero no a una campaña global que creemos necesaria. Además existe un reparto de competencias y obligaciones que no está nada clara entre distintos servicios y lleva a que unos por otros, nadie actúe», apuntan los representantes del PSOE.

El Grupo Socialista reclama coordinación entre las concejalías de Salubridad, Limpieza y los servicios correspondientes para que no se produzcan riesgos para la salud pública por falta de acción derivada de un conflicto de intereses y una relajación en las competencias.