Silván afirma que no necesita un decálogo y aboga por la «integración de ideas, territorios y sensibilidades»

El candidato a la Presidencia del Partido Popular en la Comunidad Antonio Silván afirmó este miércoles que no necesita «un decálogo» para aplicar al territorio y defendió que el partido ahora «necesita apertura, confrontación e integración de ideas, territorios y sensibilidades en torno a la Comunidad». «Parto con desventaja. No he tenido quince años para aplicar ese decálogo. Quiero aplicarlo en una única idea, una Comunidad integrada por nueve provincias con sensibilidades diferentes unidas en torno al PP», apuntó respecto a los postulados de su rival, Alfonso Fernández Mañueco.

Antonio Silván hizo estas declaraciones en la sede del Partido Popular de Zamora, presentado por el secretario provincial, Alberto Castro, dentro de una jornada de exposición de sus postulados como candidato a dirigir el PPCyL, que hoy le llevará también a Salamanca y a Ávila.

«Si tengo el grandísimo honor de ser presidente, más calle y menos despacho; más contacto y recibir de la calle lo que nos tiene que dar para, luego, tomar las decisiones que retornen otra vez a la calle», señaló. «Ese cauce lo tiene el PP. Es el momento de que el árbol del Partido Popular se mueva, que se renueve, pero renovarse no significa cambiar de personas, sino savia nueva, ideas nuevas y modos de encarar los problemas de los ciudadanos», añadió.

Silván, quien habló en primera persona durante buena parte de su intervención de 22 minutos -preguntas de los periodistas, incluidas-, aseguró que había «echado p`adelante» porque el presidente, Juan Vicente Herrera, «tomó una decisión hace muy pocas horas» de no continuar al frente del PPCyL. «Juan Vicente Herrera no ha dado un paso atrás, sino hacia un lado, y va a continuar pilotando la Junta de Castilla y León con la garantía que nos transmite a todos. Eso es un plus de tranquilidad», indicó.

Igualmente, el candidato consideró que el PP «tiene que poner la oreja en el suelo» para «sentir el latido de nuestro referente, que son las personas», y expresó su deseo de que la formación política en la Comunidad autónoma sea «mucho más abierta, ilusionante, participativa e implicada en el día a día de la sociedad», aunque matizó que «ya lo era» y que «debe adaptarse a la realidad y a la sociedad, que nos pide a los políticos que estemos mucho más cerca».

Antonio Silván agradeció de forma expresa la presencia durante su alocución de «grandes amigos y amigas» como el exalcalde de Zamora y diputado nacional, Antonio Vázquez, y la exvicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón, y de la coordinadora provincial, Mayte Martín, a quien otorgó inadvertidamente el cargo de «presidenta» del Partido. «Creo firmemente en un proyecto de comunidad, de las nueve provincias, de todas y cada una de ellas, y profundamente, en un grandísimo partido, la organización política más importante que tienen Zamora, Castilla y León y España», dijo. «Antonio Silván quiere mover el partido con todos y cada uno de los afiliados. Por eso me dirijo a la persona. Mover el árbol significa que ahí caben todos, no solo unos pocos. Somos necesarios todos, con planteamientos diferentes. El PP tiene que estar más en la calle y participar más de ese sentir», insistió.

Además de poner como aval sobre la mesa su experiencia como consejero de Fomento y alcalde de León, reconoció que «estamos en un escenario absolutamente desconocido» para el Partido Popular y comentó que el «denominador común» de esa situación es la «tranquilidad y estabilidad» para abordar los próximos retos de Castilla y León.

Acto con militantes

Respecto al hecho de no haberse previsto un acto con militantes en Zamora, como sí está programado con Alfonso Fernández Mañueco, Antonio Silván aseguró ser «tremendamente respetuoso» con la organización provincial. «De territorio hostil, absolutamente nada», sentenció, en alusión a los vaticinios de que Mañueco recibirá un apoyo mayoritario en la provincia. «Cada organización provincial decide la forma en la que el candidato se presente ante los afiliados. Vengo a dirigirle al afiliado, no a la organización, no a lo que todos conocemos como el aparato. No me dijo al aparato sino al afiliado. No quiero ser aparato sino afiliado y así me presento», expuso.

Silván valoró «todos los apoyos bajo el prisma de la absoluta libertad y respeto» e hizo mención del respaldo recibido por parte de Rosa Valdeón, José Antonio de Santiago-Juárez, Pilar del Olmo y «otros muchos» y apostilló: «Libertad, a la hora de trasladar el planteamiento y agradecimiento inmenso. Cada uno es muy libre».

Por último y en relación al presidente regional de los populares, Juan Vicente Herrera, remarcó que deja «una clara concienciación y visión de la Castilla y León que todos queremos y pateamos a diario» y que su «jefe, amigo y presidente» deja «un legado tremendamente enriquecedor e importante».