Un centenar de funcionarios de Justicia clama mejoras en la red para «no perder mañanas enteras»

Los funcionarios de Justicia de León se han concentrado ante las puertas de su lugar de trabajo para reclamar una mejora de las condiciones laborales con las que tiene que convivir a diario.

Los trabajadores solicitan una mejora de la banda ancha que logrará una mayor agilidad en sus operaciones y más eficiencia de los programas Minerva y Lexnet, que sufren constantes caídas.

«Me tarda un programa una hora en enviarme las notificaciones, es una hora que tengo que estar parada y así no se agiliza la justicia; tardamos más en hacer exactamente lo mismo que antes», ha denunciado la presidenta de la Junta de Personal.

A las puertas del Juzgado de León se han manifestado más de un centenar de funcionarios para solicitar al ministro, Rafael Catalá, que se preocupe por las personas que se encargan de sacar adelante su cartera. Lo han hecho con cartulinas reivindicativas, gritos y un aplauso final durante alrededor de un cuarto de hora.

«Hasta que no vienes, no te das cuenta de lo que hay»

Piden que no sólo se tenga en cuenta las movilizaciones por la Educación y la Sanidad, reclaman que la justicia también es pública y esgrimen que «hasta que no vienes a un Juzgado no te das cuenta de lo que hay y de lo que trabajamos».

Como ejemplo ponían la circunstancia que se daba cuando alguien llegaba con la intención de prestar declaraciones: «No la podemos tomar porque no nos funciona el programa o se nos ha caído el sistema».

Además, han destacado el problema con Fiscalía, donde suponían que se había empezado a utilizar el expediente digital pero aún no es así.

El pasado viernes perdieron toda la mañana, otros dos días tuvieron que parar casi dos horas. Los trabajadores quieren poner fin a esta situación y no rechazan nuevas movilizaciones si su voz no llega hasta el Ministerio de Justicia.