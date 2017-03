Silván, en Soria: «Tenemos un partido de lujo»

Casi todas caras nuevas respecto al acto que celebró Fernández Mañueco en Soria el día anterior. Agolpados en la puerta de la sede del PP de Soria en la calle Alamzán recibieron los afiliados a Antonio Silván. Los primeros saludos fueron para su vieja amiga eurdiputada Encarnación Redondo, para la presidenta de Nuevas Generaciones de Soria Miriam Martínez, y por supuesto para Antonio Pardo, ex presidente de la Diputación Provincial quien ha manifestado su apoyo públicamente en los últimos días a 'Toño' Silván.

El candidato a presidente regional del partido llegaba a tierra hostil después de la presidenta provincial María del Mar Angulo se posicionara rotundamente con su contrincante Fernández Mañueco, sin embargo «no puedo más que dar las gracias por esta calurosa acogida, tengo grandes amigos aquí en Soria».

Las tensiones se hacían patentes desde el primer momento en el que Silván animo a Angulo a sentarse junto a él para hacer frente a las preguntas de los periodistas, «tenemos que actuar con normalidad, quédate aquí conmigo» y añadió el leonés «yo no paso lista».

Incidió en la necesidad de renovación del PP en Castilla y León pero «renovación no significa exclusión, en mi proyecto caben todos porque todos son necesarios antes y después del 1 de abril». Hizo un llamamiento a todos los afiliados para que acudan a votar el próximo viernes, 17 de marzo, en un proceso que el PP afronta sin ningún miedo pese a suponer un nuevo sistema pero que implica participación, «el PP es un partido abierto pero yo lo quiero más abierto todavía, es participativo pero yo lo quiero aún más participativo», por lo que en consonancia también con su oponente, aparecieron las palabras mágicas que apelan a la ilusión, mayor apertura del partido, y más participación.

A su favor, el conocimiento que lleva sus espaldas como consejero de Fomento y Medio Ambiente de toda la Comunidad, «aporto experiencia y conocimiento, he estado muchas veces en otros salones de otras sedes provinciales pero también he estado pisando ese territorio. Muchas de las ideas y soluciones a los problemas las he aprendido en la calle más que en los despachos. El conocimiento que me da la calle me habilita para hablar de que el PP tiene que estar mas en la calle que en los despachos».

El primer paso que el PP ha dado «para adaptarse a los nuevos tiempos es muy importante porque nos vamos a someter a un proceso democrático y a la libertad de todos los afiliados, aunque a mí me hubiera gustado que hubieran sido todos los de Castilla y León, y no solo los que estén corriente de pago. Las reglas son las que están y hay que cumplirlas».

Sobre Alfonso Fernández Mañueco dijo ser «amigo con el que he compartido muchas mesas de trabajo y también fuera del trabajo, somos rivales, por eso estamos en esta situación, pero hablando de cargos yo el escalafón lo dejo para la carretera militar, formamos todos parte de una democracia y a ella nos tenemos que someter porque sino estaríamos hablando de que los secretarios provinciales ascenderían a presidentes y que De Santiago Juárez sería el próximo candidato a la presidencia en 2019».

Sentención Antonio Silván diciendo que «tenemos que tener todos un criterio de autocrítica porque a veces no hemos sabido escuchar lo que nos han dicho en la calle y también hemos cerrado los debates internos cuando no lo teníamos que haber hecho».

