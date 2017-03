El PSOE reclama el expediente sobre el Conservatorio para confirmar si el PP «ha hecho algún trámite por un nuevo centro»

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León ha registrado una solicitud de copia de todos los documentos que obran en poder del Consistorio en relación al Conservatorio de León. El objetivo de esta petición, explica la concejala Evelia Fernández, es poder constatar si realmente el alcalde o su equipo de Gobierno han realizado algún trámite en favor de la construcción de un nuevo centro para la comunidad educativa.

«No nos consta que más allá del ofrecimiento de los bajos del Campo de Fútbol hace ya casi un año, el alcalde haya realizado ningún trámite ni con la Junta de Castilla y León ni con la Diputación, porque ninguna información hemos recibido en las comisiones informativas. No obstante, antes de nada queremos tener copia de la documentación por si se hubiera producido algún ofrecimiento de parcela o de edificio para resolver el problema del conservatorio que la Junta parece no tener ningún voluntad de solventar aunque dispone desde el año 2008 de un solar cedido por el Ayuntamiento para esta dotación», explica la edil socialista quien apunta además que no hay constancia en ningún órgano municipal de esos ofrecimientos que el alcalde anunció en los medios de comunicación.

La petición registrada demanda «relación de todas las gestiones con copia de los documentos remitidos por parte de la alcaldía y de la concejalía de cultura o de la concejalía de educación, así como sus respuestas, edificios ofrecidos y solares propuestos para el traslado del Conservatorio así como relación y copia de cualquier otra gestión que tanto desde la Alcaldía como desde las concejalías de Educación o Cultura se hayan realizado en este sentido».

La concejala socialista apunta que el Grupo Municipal se ve obligado a recurrir a estas peticiones oficiales de información ante la falta de información y la negativa del alcalde a reunirse con los representantes de la comunidad educativa. «Esperamos que con la obligación de responder a nuestra petición, podamos tener datos de las gestiones que el PP, en el Ayuntamiento o en la Junta, están realizando. Esperamos que este silencio no oculte la falta de acción que nos tememos, porque aunque todos somos conscientes de que la competencia es de la Junta de Castilla y León no es menos cierto que el alcalde debería ser el primero en reivindicar un nuevo centro para los alumnos y los profesores de León, un centro similar a los construidos por la Junta en otras provincias», precisa Evelia Fernández.​