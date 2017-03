Miguel Ángel, el asesino confeso de Denise, se niega a declarar por «no estar en condiciones psicológicas»

Negando las propias confirmaciones de su letrado y ante la sorpresa de todos los asistentes de la sala, Miguel Ángel Muñoz Blas, el único acusado por el crimen de Denise Pikka, se ha acogido a su derecho a no declarar y ha rechazado contestar a las preguntas de las partes, incluidas las de su letrado.

Una decisión que contradice a su abogado que, durante la jornada de este lunes, coincidiendo con la elección del tribunal jurado, había asegurado que su cliente contestaría “a todas las preguntas”. Sin embargo, al término de la vista oral, Vicente Prieto ha justificado la decisión, advirtiendo de que su cliente “no estaba en condiciones psicológicas para someterse al interrogatorio”.

Ante los medios de comunicación, el letrado recordó que su cliente está sufriendo una importante “crisis” como consecuencia del incendio que meses atrás redujo a escombros su vivienda o el robo de parte de la documentación del proceso judicial que sufrió hace unos días en la prisión de Mansilla de las Mulas.

A ello se suma, continuó, el cansancio generado por un tratamiento irregular este lunes en su trasladado a la Audiencia. “Ayer a las 7.30 horas le sacaron de prisión a pesar de que no llegó a la Audiencia Provincial hasta las 12.30, no regresando a prisión hasta las 16.30 sin tan siquiera comer o tomar un café”.

«Miguel Ángel venía bastante abatido y su estado de ánimo no le permitía someterse al interrogatorio»

Por ello, el letrado aseguró que no se trata de ninguna estrategia ni teoría de conspiración dado que se ha limitado a narrar unos hechos que ha sufrido su cliente. “A una persona normal estos hechos ya le trastornaría psicológicamente pero a una persona que tiene un trastorno límite de la personalidad lo desestabiliza completamente. Él no estaba en condiciones de sentarse ahí a someterse a un interrogatorio”

Derecho constitucional

Si bien, el letrado recordó que la intención era que Miguel Ángel declarase y contase “no su versión, sino la versión, que él no ha sido el asesino de Denise”, apuntó Prieto, que reiteró que este martes no estaba en condiciones para declarar. “Se mantendría su declaración dependiendo de cómo viniese y con su estado de ánimo de abatimiento y cansancio de hoy no era posible”.

Segunda jornada A las 9.00 horas se volverá a reanudar el juicio contra el crimen de la peregrina de Denise Pikka con el interrogatorio de la Inspectora Jefa de la Policía Nacional encargada de la investigación. Tras ella, trece compañeros de la Policía Nacional y otros tres agentes de la local de Astorga. Clave será el testimonio de los policías que encontraron un trozo de uña en el lugar donde hallaron el cuerpo de la mujer estadounidense de 41 años. Para, la defensa es su principal baza entendiendo que esta “misterioso” hallazgo fue manipulada y por tanto se concluirá que Miguel Ángel no fue su asesino.

Negativa a la que el letrado le ha restado importancia, entendiendo que no sólo no le debería perjudicar sino que además lo relevante es refrendar los hechos con pruebas. “Entiendo que no debería perjudicarle a mi cliente porque todo lo que ahí se dice debe refrendarse con pruebas. Vamos a ver las pruebas y veremos si eso que se dice es verdad o no”.

Estrategia de la defensa

Sorpresa entre la acusación particular que entiende que se trata de una estrategia de la defensa para evitar que su cliente se viniese abajo ante la presión y "confesase el crimen como ya hizo en su día. Seguramente se hubiera contradicho porque es difícil mantener una declaración coherente con las pruebas que hay”, señaló la letrada Esther Gradaolaza, que recordó que la negativa era una posibilidad que barajaban.

«La defensa temía que hubiera reconocido los hechos, que se hubiera derrumbado y hubiera ofrecido contradicciones»

No obstante, los letrados de la familia Denise se han mostrado confiados del veredicto de culpabilidad. “Todas las pruebas están en su contra. Lo único que existe a su favor es supuestamente la declaración que hizo presionado por la policía, los forenses y el FBI. Por todo el mundo”, concluyó la letrada, que formuló en voz alta las preguntas que hubiera planteado a Miguel Ángel si hubiera accedido al interrogatorio.

Preguntas que también trasladó la Fiscalía, que además recordó que sólo el asesino de Denise podía saber dónde estaba enterrada, concluyendo que será un veredicto de culpabilidad el que permita a la peregrina terminar el Camino de Santiago.

La uña, la principal baza de la defensa

Este miércoles arrancarán las pruebas periciales con la declaración de 17 agentes de la Policía Nacional - tres de ellos de la Policía de Astorga-, siendo clave el testifical de los agentes que localizaron una uña en el paraje donde apareció el cuerpo de la peregrina.

Se trata de la principal baza de la defensa que apunta a una posible manipulación de las pruebas como consecuencia de la presión ejercida desde Estados Unidos para encontrar a la peregrina y a un culpable.

“Es una prueba básica”, apunto Vicente Prieto, que recordó que si se comprueba que la uña no estuvo allí se demostraría la inocencia de su cliente.

Durante sus conclusiones previas, el letrado de la defensa aseguró que su cliente “se inventó” el crimen ante la presión policial y los síntomas de cansancio tras tres días en los calabozos, advirtiendo de que «aquí solo hay elucubraciones disfrazadas de pruebas».