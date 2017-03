León Blockchain Hub viaja hasta kiev

El proyecto León Blockchain HUB ha sido seleccionado para participar en la Conferencia BlockchainUA en Kiev, el próximo 17 de Marzo.

La participación se realiza a través de la ponencia : “Bringing an economical development opportunity to a region through Blockchain” (Trayendo una oportunidad de desarrollo a una región a través de Blockchain).

Blockchain UA reúne a más de 40 expertos de 10 países y más de 500 participantes en torno a esta tecnología llamada a regir la nueva era de cómo establecemos relaciones de humanos con máquinas y relaciones entre máquinas, y también en la forma en que los humanos establecemos la confianza necesaria para realizar transacciones civiles y mercantiles entre nosotros. Esto es lo que supone Blockchain.

BlockchainUA está dividida en un escenario principal, un escenario de producto, talleres técnicos y área de exposición de startups Fintech. Inmediatamente después de la conferencia, y durante los días 18 y 19, se formarán equipos de trabajo mixtos, que durante 30 horas desarrollarán nuevos servicios basados en esta tecnología creados para introducir innovaciones rompedoras en cualquier industria, en este All Ukrainian Hackathon, en el que también participará León Blockchain HUB.

Entre los ponentes se encuentra Yanislav Malahov, denominado padrino de Ethereum, la segunda Blockchain en valor después de la de Bitcoin, y democratizadora de los llamados smart contracts, piezas de código alojadas en la red de Ethereum que contienen contratos entre partes, que pueden ser desconocidas, y se auto-ejecutan en los términos acordados, cuando se dan las condiciones establecidas por las partes, todo ello de forma automática, y total seguridad y privacidad.

Actualmente está trabajando en un nuevo proyecto llamado Aeternity, que, al concepto inicial de Ethereum, en el que cómo el mismo dice , trabajo desde que ni siquiera tenía ese nombre, incorpora una manera más eficiente de gestionar los smart contracts y el concepto de los oráculos descentralizados, evolucionando el concepto actual de Ethereum.

La conferencia Blockchain UA es organizada por Distributed Labs, con uno de cuyos fundadores, Pavel Kravchenko coincidió León Blockchain HUB / Shelpin en una conferencia en Barcelona, y que entre otros muchos interesantísimos proyectos, ha desarrollado OpenBankit un software bancario completo basado en Blockchain, de código abierto, y gratuito. En la conferencia también estarán presentes servicios de pago descentralizados no basados en Blockchain como Geo Project, de identificación / autenticación sin contraseña como Remme, o una firma que reúne banqueros, criptógrafos y desarrolladores para desarrollar los sistemas bancarios del futuro como es AtticLab, entre otros muchísimos ejemplos a cada cuál más innovador.

Ucrania es una potencia mundial en muchos aspectos, las matemáticas y la criptografía en general y Blockchain en particular son un claro ejemplo y León Blockchain HUB asiste con unos objetivos muy alineados con este potencial.

El primero, posicionar el proyecto y a León a nivel internacional, dando desarrollo a una de las líneas de acción de León Blockchain HUB, pero también establecer puentes de cooperación entre profesionales, empresas e instituciones ucranianas con León o explicar las líneas de trabajo e hitos conseguidos dentro del contexto de León, así como observar en su origen las últimas tendencias y novedades dentro de un mundo ya de por sí tremendamente novedoso y rápido. El grande ya no se come al pequeño, el rápido se come al lento.