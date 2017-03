UPL exige que se finalice la integración de Feve y se dote de los medios humanos necesarios

UPL exige y reitera que se finalice la integración de Feve en la ciudad de León y que se dote a esta línea de los medios humanos «necesarios». «En los últimos días se han suspedido trenes en los horarios establecidos por falta de maquinistas, y como ya hemos reiterado en otras ocasiones, esta situación no es más que la patentización de la falta de interés por parte de Adif en la línea de Feve y la pretensión de justificar la escasa afluencia de viajeros y el cierre de la línea», explican.

Consideran que resulta vergonzoso que «no solamente las obras continúen ejecutándose a un ritmo lento o nulo», sino que a ello se une esta falta de medios humanos que provoca que «los usuarios del tren cada vez confíen menos en esta línea ante la incertidumbre de si el tren saldrá o no ese día, lo que ha ocasionado, y no solo por el hecho de que el tren no llegue a la estación de León, que se hayan perdido desde el año 2010 en torno al 60% de viajeros , unos 200.000 viajeros en cercanías y 25.000 que se trasportaban hasta Bilbao».

A esto se une que la «tan cacareada» visita a León por parte del ministro de Fomento continúa sin fecha concreta probablemente porque «no es capaz de dar una explicación racional, no solo a la falta de personal, sino también a las razones por las que las obras no avanzan y cada vez que llega un nuevo plazo para su finalización se prorrogan a otro nuevo plazo y asi sucesivamente en lo que supone una auténtica tomadura de pelo para los leoneses y para unas comarcas de la montaña que precisan este medio de comunicación ágil, rápido y seguro para evitar la despoblación del medio rural».

UPL exige al Ministerio de Fomento que de una vez por todas dote de los medios humanos necesarios para «abrir la fluidez y seguridad en el tráfico de Feve, así como también la debida inversión, medios materiales y humanos para que las obras finalicen de modo inmediato y se termine con la integración de Feve en León, exigiendo nuevamente tanto a la Junta como al alcalde de León que dedique algún tiempo a la ciudad y reivindiquen ante el Ministerio de Fomento estas necesidades que atañen a todos los leoneses».