Más de una docena de menores agreden brutalmente a una bañezana de 15 años y lo graban en vídeo «No va a la piscina por miedo a que la ahoguen», la hermana de la agredida en La Bañeza publica su historia en las redes sociales para que «esto no se vuelva a repetir» León Jueves, 28 junio 2018

Agresiones, amenazas, intimidaciones y muchas burlas sufridas en silencio por miedo. Así han sido los últimos días de una joven bañezana que el pasado sábado 23 de junio sufría una brutal paliza por más de una docena de menores en la «peor noche de San Juan». Su hermana E. M., decidió que las cosas no podían quedar así y a pesar de la denuncia que los padres interpusieron en la Comandancia de la Guardia Civil de La Bañeza decidió contar su historia en Facebook «para que esto no vuelva a pasar», explica a leonoticias.

Una joven que tras varios días sigue permaneciendo incrédula. «No entiendo que en un pueblo como La Bañeza pasen estas cosas y nadie haga nada, me vi en la obligación de hacerlo para que no se repita», insiste E. M. quien todavía se encuentra abrumada por la repercusión que ha tenido su historia.

Un grupo de valientes

«Mi hermana se despedía de mis padres para esperar a sus amigos. Aprovechando que estaba sola un grupo de 'valientes' deciden rodearla», comienza el relato de la joven en una red social en que asegura que «recibe una lluvia de patadas mientras el resto graba, ríen, aplauden, corean y la voz cantante le dice que no parara hasta verla muerta». Unas palabras que aún siguen grabadas a fuego en la mente de la joven de 15 años que «no quiere ir a la piscina por temor a que la ahoguen», explica E. M. a leonoticias.

Las recomendaciones de los profesionales que ayudan a la familia en estos momentos insisten en que «tiene que hacer vida normal, pero ella no puede quedar sola y cuando sale con amigas temes que te llame otra vez», asegura E. M. que es una «angustia continua».

Aún hay humanidad

Una triste historia que vuelve a recordar que algo está fallando en la sociedad, pero que también ofrece un rayo de luz y es que E.M. estará eternamente agradecida a «una mujer y sus hijas que pasaron por ahí y salvaron a mi hermana».

Después de la agresión el grupo de más de una docena de menores que golpearon, corearon y animaron en el acto huyeron del lugar, pero algunos ya han sido identificados. «La Bañeza es un pueblo y lo peor es que conocemos a quienes agredieron a mi hermana», lamenta E. M. recordando a leonoticias que tan sólo dos padres han ido a la casa de la familia a mostrar su vergüenza y apoyo por los actos de sus hijos. «Nos han dicho que lo sienten y que debemos seguir adelante con la denuncia», recuerda la joven.

No fue la única

«Pero la cosa no acaba ahí, los valientes hacen un grupo para que el video no salga a la luz y para que la principal agresora se vaya de rositas», explica la joven en su relato de Facebook. Un chat en el que de nuevo se ven amenazas, insultos y vejaciones para que el vídeo que se grabó de la brutal agresión no salga a la luz. «Han metido a amigas de mi hermana en el grupo para saber si nosotras tenemos el vídeo».

A raiz de ese chat E.M. se enteró de que la agresión del pasado 23 de junio no fue la primera ni la única. «Sabemos que este grupo ya ha hecho algo similar con otra chica que por miedo no quiso denunciar y también supimos que habían pegado a mi hermana antes».

'Yo la zurré a principio de curso', comentaba una de las participantes. Fue a través de ese mensaje cuando la joven confensó a su familia que a principio de curso un día que iba por la calle dos personas le sujetaron mientras una tercera le golpeaba.

Actualmente la Guardia Civil se encuentra en un proceso de investigación de los hechos y las medidas a tomar serán determinadas por la autoridad judicial pertinente.