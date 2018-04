Ecuador confirma el asesinato de los secuestrados por guerrilleros disidentes de las FARC

Colombia condena el asesinato

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, condenó este viernes en Lima, en el marco de la Cumbre de las Américas, el asesinato de dos periodistas y el chófer de un diario ecuatoriano, quienes habían sido secuestrados el 26 de marzo por guerrilleros disidentes de las FARC.

«Espero nuevamente condenar este hecho deplorable, este asesinato de estos tres ciudadanos ecuatorianos. He estado en permanente comunicación con el presidente (ecuatoriano) Lenin Moreno, le he dicho y le he reiterado que tiene todo el apoyo y toda la solidaridad y toda la colaboración para que los responsables de este crimen sean llevados a la justicia», dijo Santos a los periodistas.