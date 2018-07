Las vacaciones de Bea y Rodri, de 'GH 17', a punto de irse por la borda Bea y Rodrigo durante sus vacaciones en las Islas Baleares. / Instagram La ex hermana estuvo muy cerca de regresar a su casa por un inesperado problema LEONOTICIAS DIARIO León Viernes, 13 julio 2018, 17:18

Beatriz Retamal y Rodrigo Fuertes, más conocidos como Bea y Rodri ('Rodea') de 'Gran Hermano 17', siguen dando detalles de cómo pasan su día a día a través de su programa en el canal web MTMAD. Ahora, la pareja se encuentra disfrutando de sus vacaciones de verano en las Islas Baleares, de las que estamos puntualmente informados.

Primero visitaron Mallorca donde no dejaron de acercarse a las playas, mercadillos o pueblos remotos. En el nuevo capítulo emitido el 12 de julio emprendían viaja hacia Ibiza para pasar un inolvidable fin de semana. La pareja se hospedó en un barco en pleno Mar Meditérraneo donde no faltaba detalle. Pero tanta felicidad estuvo a punto de acabar en tragedia debido a un inesperado inconveniente. El incidente se produjo durante una noche de fiesta. La madrileña comenzó a discutir con un grupo de turistas italianos y Rodrigo intentó mediar pero la situación empeoró: «Le dije que parase pero igual no era la manera de decírselo», comentó Rodrigo que añadía: «Se lo tomó mal y se fue en taxi a casa de sus amigas». Pero el cabreo de la exhermana no parecía concluir, así que barajó la posibilidad de poner fin a las vaciones y regresar a su casa, según recoge Bekia.

Al final la pareja supo arreglar las cosas para seguir adelante: «No pasa nada, todos discutimos. Tengo muy mala y mucho orgullo», reconocía Bea. Los dos coincidieron en que este episodio lo podrían haber ocultado, pero la vida de los realities es así y tienen que mostrar «todo lo bueno y todo lo malo».