Rocío Carrasco no puede evitar las lágrimas en un homenaje a su madre Rocío Carrasco. / Telecinco La hija de Rocío Jurado recibió un premio en homenaje a la labor que hizo con el colectivo LEONOTICIAS DIARIO DIGITAL León Lunes, 9 julio 2018, 14:49

Rocío Carrasco se emociona y rompe a llorar al recibir un premio con el que se homenajeaba a su madre por todo el apoyo que dio al colectivo gay. La hija de la cantante no pudo evitar emocionarse: «Me he sentido como os he dicho muy emocionada, el vídeo ha sido maravilloso he llorado como una niña chica, muy emocionada, me voy a parecer a Lina Morgan, emocionada y agradecida».

Rociíto no dejaba de expresar palabras de agradecimiento: «He llorado me ha parecido precioso. La gente maravillosa no se puede ser más maravilloso de verdad».

También ha querido explicar cómo hubiera recibido su madre el premio: «Es un premio que sé que a ella le hubiese encantado porque ella amaba, respetaba y admiraba al colectivo. Y a mí me apasiona igualmente. Ella estaría orgullosísima»