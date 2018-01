Posible relación entre Adara y Hugo, de 'GH Revolution' Adara y Hugo. / Telecinco La exconcursante ha confirmado que ha tenido contacto en varias ocasiones con el ganador de la última edición del reality LEONOTICIAS Miércoles, 10 enero 2018, 18:12

Hugo, tras conseguir ganar en la última edición de 'Gran Hermano', ha pasado desapercibido, aunque ahora ha vuelto a salir en las revistas del corazón, tras unas palabras de Adara, lo que hace sospechar que entre ellos ha surgido una chispa, según recoge 'Bekia'.

Adara fue entrevistada, vía telefónica, en 'Morning glory' para hablar acerca de un retoque estético, pero lo que más ha llamado la atención de la conversación ha sido su posible relación con Hugo. Desde que ésta rompiera con Pol no se le había conocido pareja alguna, pero llamó la atención un tuit de la exconcursante sobre Hugo: «Que no se levante más la camiseta que me va a dar un infarto #FinalGH». Por lo que parece, entre ellos podría haber ahora algo más: «Hugo ya veremos. Ha habido contacto. Ha habido contacto en cuanto a charlar. En persona no nos hemos visto porque él está en Uruguay pero nos vamos a ver pronto», comentaba.

Adara, además de su posible relación con Hugo, está contenta por la operación de aumento de pecho a la que se ha sometido: «Animo a todas las mujeres que se quieran operar o que tengan algún complejo a que lo hagan porque te cambia la vida, te da más seguridad y ya no es por los demás sino por ti».