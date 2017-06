Las últimas novedades y mejores calidades con Joyería Acebo

Un reloj, una pulsera o un anillo. Busques lo que busques Acebo te proporciona la mejor opción del sector de la joyería. Un amplio abanico de opciones que incluye desde la joyería tradicional, que ellos mismos diseñan, hasta una amplia variedad de las mejores marcas.

Son muchas las marcas que se pueden encontrar en la joyería, situada en la calle República Argentina, 31 en la capital leonesa, desde Pandora, My Imenso, Alex and Ami, Duran Exquse, hasta Engelsrufer. Cada época del año tiene colecciones especiales y no es extraño encontrar las últimas novedades en este espacio que cuentan en Joyería Acebo con su fiel reflejo.

Novedades que llegan también en forma de marca y que desde hace muy poco la joyería cuenta con las mejores piezas de Swaroski, siendo el único referente en la ciudad de esta importante firma.

Con Pandora, al paraíso

Colores y diseños veraniegos llenan las vitrinas de la joyería que ofrece el detalle perfecto para todos los públicos. Con un verano cargado de promociones y regalos, Acebo comienza las fiestas de León animando a todo el mundo a acercarse hasta sus instalaciones en la calle República Argentina, 31. Donde conocerán la mejor oferta de la ciudad en Pandora.

Una firma que se presenta este verano con una nueva colección. Una nueva pulsera para llevar los ‘charms’ que ofrece a los más atrevidos nuevos modos de crear impresionantes looks de joyas adaptadas a su estilo. La nueva pulsera de Pandora, en plata de primera ley, tiene dos acabados diferentes: elegantes topes en plata o circonitas cúbicas engastadas en pavé. Además posee dos separadores interiores que garantizan que los charms no se muevan de su sitio. Desde Acebo invitan a todos los leoneses a acercarse y conocer estas nuevas colecciones y beneficiarse de los regalos y obsequios que han preparado para este verano.