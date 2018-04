Moda, música y gastronomía en la cena más Majara de León La diseñadora Liza Santos, Javier Álvarez de las bodegas Almazcara Majara, Juanjo Ramos de Los Secretos, la diseñadora Estefanía Orihuela, la influencer Patrizia Casarini y Juanjo y Yolanda de Restaurante Pablo se citan en una noche de gastronomía y diversión en la capital leonesa Algunos de los invitados a la cena 'majara'. / Noelia Brandón I. SANTOS León Jueves, 5 abril 2018, 20:04

Diseñadoras, músicos, bodegueros, instagramers y cocineros se dan cita en una cena muy especial. A los pies de la Catedral leonesa, en la carretera de los cubos un grupo de artistas han elegido León como punto de encuentro para disfrutar de una gastronomía cada vez más de moda.

La diseñadora leonesa Liza Santos, creadora de la marca 'Las Antonias' ha promovido una quedada «entre amigos» de la que seguro surgirán futuras colaboraciones profesionales. Un grupo tan variado como divertido formado por la propia Liza, Javier Álvarez de las bodegas Almazcara Majara, Juanjo Ramos de Los Secretos acompañado de su mujer, la también diseñadora Estefanía Orihuela, la influencer Patrizia Casarini y Juanjo y Yolanda de Restaurante Pablo.

«Conozco a Yolanda desde hace tiempo… y esta amistad es como un bueno novio, que no he tenido muchos, por eso la aprecio» Liza Santos – Las Antonias

Una amistad que entre algunos surge hace años y en otros casos desde apenas unas semanas. «A Juanjo le conocí en un concierto y me pareció una persona espectacular», explica la diseñadora Liza Santos, «y le dije que se viniera a cenar a León, porque esto ya estaba organizado». La conexión entre el grupo es muy buena y cada miembro nuevo se integra como si les conociera de toda la vida, como es el caso de Estefanía. «Para mi es una oportunidad increíble, ellos me aportan cosas que no tengo ni idea de cómo hacer», comenta la diseñadora que comienza en este mundo en la temporada de invierno con una línea «fantástica y muy creativa», añade Juanjo.

Una cena Majara

Otro de los primeros en unirse a este peculiar grupo fue Javier Álvarez, uno de los tres socios que componen la bodega Almazcara Majara. Una marca de vinos de la comarca del Bierzo que a pesar de tener gran éxito a nivel internacional no cuenta con gran presencia en la provincia leonesa. «Nadie es profeta en su tierra y al final le pedí a Liza que me ayudase con este tema y me recomendó venir a Restaurante Pablo». Uno de los pocos lugares de León que cuenta con los excelentes caldos de la bodega berciana, «a mi me hizo mucha ilusión saber que desde la primera carta del restaurante ya tenían mis vinos», reconoce Javier.

«Es una cena que une gente que es capaz de compartir vivencias, experiencias, cultura, sensaciones, sabores... es lo grande de esta vida» Juanjo Ramos – Los Secretos

La creatividad es una de las características que comparte todo el grupo y no podía faltar en Javier y sus socios. «A mí siempre me ha gustado cerrar los círculos y con los vinos teníamos una comida o cena perfecta, pero faltaba algo más. Faltaba el destilado del final» y con esta filosofía nace el vodka Elefante. Destilado en Laponia con patata del Bierzo el primer destilado de la bodega tiene un sabor excelente, con un toque graso que permite degustarlo sólo o combinado.

La unión de las redes

Las redes sociales, que en muchas ocasiones han sido criticadas por deshumanizar las relaciones personales, han servido en esta ocasión para unir a este peculiar grupo de personas en torno a una mesa de productos leoneses de la mano de Juanjo de Restaurante Pablo.

«Yo empecé con Instagram hace dos años, pero no me considero influencer, sólo una persona normal que voy colgando lo que me pongo cada día» Patrizia Casarini – Influencer

En esta cita León ha recibido con los brazos abiertos a Patrizia Casarini, una instagramer que desprende elegancia y que visitaba por primera vez la capital leonesa. «Conocí Liza a través de las redes sociales y me encantó», recuerda con una sonrisa, «seguimos siendo amigas aunque en la distancia, pero lo bonito es que la gente se mezcle y se vayan conociendo».

Un menú especial

Yolanda y Juanjo, como no podía ser de otra manera, fueron los mejores anfitriones que la noche pudo tener. Un menú especial, el menú Majara, creado especialmente para esta noche y regado con los vinos de la bodega Almazcara Majara. «Es un menú especial, porque los invitados son muy especiales», comenta Yolanda.

Las palabras de agradecimiento de todo el grupo siempre recaen en Liza Santos, «es ella quien ha organizado todo esto y la queremos mucho». Restaurante Pablo ha confiado también en ella desde sus inicios y así lo recuerda Yolanda: «nos dijo que nos hacía algo diferente y especial para nuestros uniformes y ¡vaya si lo hizo!». Ahora están esperando a la renovación, que seguro también sorprende al personal y los clientes del restaurante.