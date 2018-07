Juan Avellaneda: «Los estilistas somos arquitectos de cuerpos» 02:37 Juan Avellaneda. / Virginia Carrasco Lanza su primera línea de mujer con Nieves Álvarez como referente a la par que publica su primer manual, 'Poténciate', repleto de trucos para dejar de lado las inseguridades GLORIA SALGADO Madrid Domingo, 8 julio 2018, 01:23

Nieves Álvarez se llevó por unanimidad los 12 puntos en Eurovisión. La modelo, encargada de transmitir la puntuación de España, deslumbró con una chaqueta de Juan Avellaneda (Barcelona, 1982). Precisamente la modelo es la musa de la primera colección de mujer del diseñador, que ha tomado su base como referencia para la confeccion de los patrones. «A Nieves le pones una lechuga y la defiende igual, así que no hay mucho merito por mi parte», afirma con humildad el también estilista, que se dio a conocer al gran público en el programa de televisión 'Cámbiame', en el que cautivó a los espectadores por su estilo y cercanía.

Fue del espacio de Telecinco de donde nació la idea del libro que presenta estos días: 'Poténciate. Conoce tu cuerpo y sácate partido' (Grijalbo). Un manual de estilo, «que no de moda» -aclara-, para ayudar a la gente que se siente perdida con múltiples trucos según la tipología de su físico. «Todos tenemos algo que nos encanta. Céntrate en eso», aconseja consciente de lo complicado que puede llegar a ser. «En la moda no lo ponemos fácil. Los cuerpos que normalmente se muestran son perfectos por lo que no te puedes sentir identificado a no ser que seas un ángel de Victoria Secret, por lo que empiezan a brotar inseguridades.

«El cuerpo es como un edifico y los estilitas deben ser arquitectos, jugando con las proporciones», insiste Avellaneda, que aclara que no todo vale. «No hay que renunciar a ninguna prenda pero si saber como usarla». En su caso, con su primera línea femenina, no pretende que las mujeres sean masculinas, le encanta la hiperfeminidad, que considera que se puede conseguir con un esmoquin y unos zapatos de tacón, como reza el imaginario de su idolatrado Helmut Newton.