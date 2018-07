La enfermedad de Sara Sálamo por la que quiere ser madre pronto «La vitrificación de óvulos me permite ser precavida para que, cuando llegue el momento, no me lleve ninguna sorpresa desagradable» E.C. Domingo, 1 julio 2018, 12:05

Sara Sálamo, pareja del futbolista Isco Alarcón, quiere ser madre pronto. Y quiere serlo por una cuestión de salud. La actriz canaria de 26 años se encuentra en un momento muy bueno, tanto profesional como personalmente y se ha sincerado más que nunca durante una entrevista en Mujer Hoy.

«Padezco endometriosis. Una enfermedad crónica que padecemos el quince por ciento de la población femenina, según tengo entendido, y de la que poco se habla. Consiste en la aparición de tejido del endometrio fuera del útero. Esto provoca mucho dolor, y además, una de las principales consecuencias es que puede producir infertilidad», ha explicado la actriz.

A las mujeres que sufren la enfermedad, el endometrio les crece fuera del útero, causándoles fuertes dolores. En caso de ser operada, sus opciones de ser madre se verían muy reducidas. «De momento no podré, pero sí que tengo claro que quiero ser mamá joven».

El futbolista ya se ha estrenado en la paternidad con su expareja y, aunque por el momento ambos están centrados en sus profesiones. Mientras Isco se encuentra disputando el Mundial de Rusia, Sálamo se encuentra inmersa en el rodaje de una nueva serie de Netflix.

«Viajo mucho, paso muchísimas horas fuera de casa y esto me lleva a que nunca sea un momento favorable para poder ser mamá. La vitrificación de óvulos me permite ser precavida para que, cuando llegue el momento, no me lleve ninguna sorpresa desagradable», explicaba la joven.

Las ganas y la ilusión no le faltan a la actriz que tiene meridianamente claro que quiere ser madre joven, «Pero bueno, como dice el dicho: 'El hombre propone y Dios dispone'».