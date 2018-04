Daniel Josier, 12 fragancias que cautivan Daniel Joser presenta su colección de doce perfumes, con gran expectación entre los asistentes al Centro Médico Martínez Quindós Algunos de los perfumes de Josier. / Noelia Brandón I. SANTOS Viernes, 20 abril 2018, 22:21

Daniel Josier finaliza la primera de sus colecciones con 12 fragancias únicas en todo el mundo que desprenden matices cuidados con los que transmitir sensaciones y emociones intemporales fuera de las directrices de la industria. Un evento que ha tenido lugar en León gracias al Centro Médico Martínez Quindós .

Bárbara Fernández, Directora del Centro Martínez Quindós, asegura que Josier es «una de las mejores narices de España» y gracias a este evento podrá presentar en León su primera colección.

Uno de los mejores perfumistas que decidió crear una línea única con una particularidad. «Quería una línea personal, que contase historias más intimas», explica Josier.

Cada uno de los 12 perfumes tiene una fragancia diferente que aportar múltiples sensaciones, pero dentro de su creación, para él, el más especial es el número ocho. En él quiso trasmitir al mundo un poco de positivismo dentro de un momento difícil. Un perfume que finalizó con un toque de praliné que le daba un toque dulce pero nada empalagoso.

«Al principio quería llamarle 'pensamiento positivo', pero cuando lo finalicé el resultado me daba buen rollo, positivismo y me enamoró. Ahí pensé que a mí quien me daba todo eso era mi mujer, por eso decidí llamarle Josune».

Aunque una de las joyas de la colección es Kaleidoscope. Es el último perfume, «el recién llegado a la familia» y tiene una gran peculiaridad. Daniel explica que «todos los perfumes tienen una estructura piramidal, pero este funciona como una cristalización y hay seis perfumes en uno».

La fragancia va cambiando y rotando a lo largo del día, lo que hace de Kaleidoscope un perfume técnicamente muy complejo y único en el mundo.