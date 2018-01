Bella Torne desvela que sufrió agresiones sexuales a los 14 años Bella Thorne. / Instagram La actriz canadiense ha hecho públicas las confesiones en Instagram LEONOTICIAS Miércoles, 10 enero 2018, 18:14

La gala de los Globos de Oro fue el escenario idóneo para que las actrices reivindicaran la lucha contra los abusos sexuales.

Unas reivindicaciones a la que se ha sumado la cantante y actriz canadiense Bella Thorne que se ha sincerado a través de su cuenta en Instagram donde ha confesado que abusaron sexual y psicológicamente de ella hasta los 14 años.

«Abusaron sexual y psicológicamente de mi desde que recuerdo hasta que cumplí 14 años. Cuando me atreví a cerrar la puerta por la noche y sentarme frente a ella, toda la maldita noche, esperando a que alguien se aprovechara de mi otra vez. Una y otra vez esperé para detenerlo y finalmente lo hice. Pero algunos de nosotros no tenemos tanta suerte para salir vivos. Por favor, levantaos por cada alma maltratada».

Bella Thorne se hizo famosa por su papel protagonista en la serie 'Shake It Up' y actualmente rueda 'Famous in love'.