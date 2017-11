La Fele ve en las infraestructuras pendientes el reto principal “desafío” para el despegue de la provincia Foto de familia de los premiados. / Campillo Jesús Calleja recibe el Premio Empresario del Año en el 40 aniversario de la patronal leonesa ELENA F. GORDÓN León Viernes, 24 noviembre 2017, 22:32

Esta provincia no puede quedar descolgada del dinamismo económico que sí registran otras regiones. No podemos perder el tren del progreso”. Así lo señaló hoy el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, Javier Cepedano, durante la celebración del Día de la Empresa 2017, en el 40 aniversario de la creación de esta patronal.

León, dijo, tiene una importante lista de proyectos pendientes a los que se suma, lamentó, la ausencia de nuevos proyectos. Entre las iniciativas que la Fele considera prioritarias se encuentran la autovía León-Valladolid, la Ponferrada-Orense, la León-Bragança, la integración de Feve, el soterramiento del AVE, el desarrollo del complejo logístico de Torneros y el del Parque Tecnológico. “Las infraestructuras en nuestra provincia aún ocupan una parte muy importante de las reivindicaciones empresariales; todas ellas necesarias para el desarrollo económico y social que León necesita”, subrayó antes de citar la mejora del empleo como el otro gran reto.

Cepedano recordó que la reciente constitución de la Plataforma Logística del Noroeste para el desarrollo del Corredor del Atlántico, que actualmente preside, demanda que la vertebración de dicho eje llegue a todas las regiones que la integran, que representan el diez por ciento del Producto Interior Bruto español, de la población y de la superficie del país y disponen de un gran potencial de intercambios con el resto de la Península Ibérica, con el Arco Atlántico y con las áreas económicas más dinámicas de Europa y del mundo.

El presidente de la Fele aludió al premiado de este año como Empresario Leonés del Año, el alpinista, explorador y comunicador Jesús Calleja. “Cualquiera que hable de él sabe que está hablando de pasión, dedicación, esfuerzo, motivación, afán de superación”, remarcó antes de recordar que el galardonado ha sabido contruir “desde unos comienzos sencillos, una gran empresa que da trabajo a más de un centenar de personas y que tiene una gran proyección de futuro: Zanskar Producciones”. Ejemplo de empresario optimista, por crecerse ante las adversidades y luchar por su sueño desde su provincia, desde sus orígenes, es la mejor muestra, dijo, de que si se quiere, se puede.

Por su parte, Calleja dijo que se siente "impresionado" por recibir lo que considera como uno de los "recococimientos más importamtes de su trayectoria". Preguntado al respecto, mostró su compromiso total y de apoyo a la Capitalidad Gastronómica que ostentará León en 2018 y dijo que se encargará personalmente de promocionar esta cita que, vaticinó, atraerá a la ciudad a miles de visitantes y se traducirá en una importamte generación de riqueza.

Calleja se mostró encantado de recibir un premio que, aseguró, siempre consideró de los más relavantes que se puede conceder a un leonés. Embajador parmanente de su tierra, aseguró que "ser leonés está muy valorado". Arropado por su madre y otras personas de su entorno, tuvo que posar en repetidas ocasiones para atender las peticiones de sus admiradores.

Entre los representantes institucionales que no faltaron a la cita de la Fele en la que destacó la ausencia del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que él mismo avanzó el miércoles en otro acto celebrado en León, estuvo el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien incidió en el compromiso con León que mantiene el premiado, a quien definió como "muy cercano al territorio, además de estar siempre a lo grande y a lo pequeño".

El consejero de Fomento y Medio Ambiente se mostró satisfecho por participar en la fiesta anual de la Fele que, este año, pone "el broche de oro al 40 aniversario de la organización empresarial que, con más de 4.200 asociados, tanto contribuye al desarrollo de León con la creación de riqueza y empleo".

Suárez-Quiñones se dirigió a los presentes para pedirles la unión de todos con el objetivo de progresar. Un camino, subrayó, "en el que no vale echar la culpa a los demás, vale el potenciar el esfuerzo propio; no vale el victimismo, la inacción, la permanente queja ni el persimismo, vale ponerse primero en el trabajo, en la valoiraciòn optimista, sobre todo de quienes tenemos responsabilidades públicas o corporativas. Nuestra actitud no pude estar permanentemente bañada de drama, que lo hubo".

Los galardonados este año con las Menciones Especiales que concede la Fele fueron: Luis Miguel Díez, de Artesa Gourmet, por el sector Comercio y Alimentación; Javier Bernardo, de Garnica Plywood, por el sector Construcción y Afines; José Gordón, del restaurante El Capricho, por el sector Industria Cárnica y Hostelería; Faustino González y Tomas Perandones, de Telenauto, por el sector Metal; y Yolanda Barrientos, de Leonoticias, por el sector Servicios y Comunicación.

Por la delegación Fele Bierzo se distinguió a los empresarios Mari Carmen Quesada, de la tienda de moda infantil y juvenil Carmen Quesada y Miguel Ángel Rodríguez, de Cat&Res y respecto al diploma al mejor proyecto emprendedor surgido de la mano del Programa de Autoempleo de Fele 2017 la mención especial fueen Mayte Llamazares y Belén Pascual, de MB2 Moda.