La diversión del verano está en El Mundo del Agua de Valencia de Don Juan El parque acuático de la localidad leonesa es uno de los mejores planes para refrescarse este verano y disfrutar de unas piscinas diferentes en las que no falta de nada INÉS SANTOS Valencia de don juan Viernes, 7 julio 2017, 17:45

Pasar el día en las piscinas de Valencia de Don Juan es hacerlo en un auténtico parque acuático, El Mundo del Agua es uno de los complejos acuáticos más importantes de toda la comunidad y muestra de ello es la gran afluencia que tiene desde primera hora de la mañana.

Las instalaciones cuentan con más de 5.000 metros de agua para disfrutar en los calurosos días de verano y alrededor de 120,000 metros de espacio verde en el que poder relajarse y disfrutar.

Con 5.000 metros cuadrados de lámina de agua no hay disculpa para no refrescarse este verano. Y si además quieres aumentar tus niveles de adrenalina tenemos la mezcla perfecta. Puedes elegir entre diferentes piscinas y atracciones según la edad y el nivel de dificultad. Por motivos de higiene, para el uso de las piscinas y toboganes acuáticos es obligatorio el gorro de baño. No olvides respetar las advertencias e instrucciones del personal de socorro.

Una oferta para cada gusto

Uno de sus mayores reclamos es la piscina de olas. Una novedad que ha tenido gran aceptación entre los leoneses y dispone de una profundidad variable. El espacio tiene una soga en todos los laterales para mayor seguridad y cuenta tres socorristas pendientes de cada movimiento.

Algunas de las piscinas de Valencia de Don Juan.

Metros detrás se puede ver el dragón. Los más pequeños estarán encantados en estas áreas infantiles con diversas atracciones diseñadas exclusivamente para ellos, entre ellas el Dragón. Otra de las nuevas instalaciones que se compone de una torre de juego, ubicada dentro de una piscina con poca profundidad y con diferentes plataformas de las que surgen varios toboganes.

Para aquellos que buscan emociones más fuertes se encuentra la Torre de Toboganes. Todas ellas, rodeadas de espacios verdes y sombras para que todos los asistentes encentren su lugar perfecto a la hora de disfrutar de un día de diversión en el mundo del agua.

El Mundo del Agua dispone de dos zonas destinadas a parques infantiles para la diversión de los más pequeños. Ambas cuentan con diversos toboganes, columpios y casetas de madera donde dar rienda suelta a sus aventuras.

Algunas de las instalaciones para los más pequeños.

Dentro del recinto también se puede encontrar las piscinas olímpicas, infantiles y una lúdica, las canchas para la práctica de diversos deportes como fútbol, baloncesto, tenis, padel, voleibol o ping-pong.

Las nuevas tecnologías juegan también un papel importante, ya que las piscinas disponen de zona WIFI gratuita para todos los usuarios.

Diversas áreas con mesas y bancos para aquellos que quieran disfrutar de un día de picnic aumentan la oferta de este centro de ocio familiar que se ha convertido, en los últimos años, en un referente de la región.