Interdomicilio, atención, servicio y calidad

La apuesta de esta firma leonesa por la atención social es completa y así Interdomicilio León cuenta con personal propio tanto para las tareas del hogar como para ayuda a domicilio y asistencia personal

Interdomicilio es atención, servicio y calidad. En Interdomicilio se afrece servicios a domicilio de limpieza, plancha y tareas del hogar, cuidado de personas mayores o enfermos en sus casas, cuidado de niños, acompañamiento hospitalario, podólogos a domicilio, fisioterapia a domicilio o peluqueros en el domicilio u hospital.

La apuesta de esta firma leonesa por la atención social es completa y así Interdomicilio León cuenta con personal propio tanto para las tareas del hogar como para ayuda a domicilio y asistencia personal.

Ayuda personalizada adaptada a cada situación, también a personas en situación de dependencia para lo que la empresa está acreditada por La Junta de Castilla y León.

Interdomicilio Avenida de Roma, 7, León Teléfono: 987 002 322

Interdomicilio León también es agencia de colocación si lo que quiere es encontrar una empleada de hogar o una interna con referencias contrastadas, asesoramiento y garantía de sustitución ante cualquier problema.

En Interdomicilio se ofrecen servicios de confianza y con garantías. Servicios totalmente adaptados a las necesidades de cada cliente. Desde Interdomicilio se quiere llegar a ser mucho más que una empresa de servicios para el cliente.

«Queremos ser las personas de confianza que asesoren sobre los mejores servicios para resolver cada necesidad. Estamos entrando en tu hogar, en tu familia y necesitas saber que detrás de nuestro personal hay una empresa con personas con nombre y apellidos para tratar de encontrar la mejor solución a cualquier problema. Una empresa que va a sustituir al personal en caso de bajas o de vacaciones. Una empresa que te asesora en caso de que las necesidades del hogar cambien y se necesiten cambios en los servicios», se advierte desde la empresa.

Necesidades cubiertas

«Si por ejemplo tenemos una ayuda para las tareas de la casa y sufres una caída, con Interdomicilio León sabemos que podemos llamar a Teresa o Sara y decirles “Necesito acompañamiento hospitalario”, “Ahora necesito que alguien me acompañe a rehabilitación”. “Necesito que alguien me ayude a ducharme en casa y a vestirme…” En todo caso nosotras nos encargaríamos de buscar la mejor solución de forma personalizada, ampliar horarios o enviar otra auxiliar que le ayude en lo que necesite si la empleada actual no pudiese hacer ese servicio, o cambiar el servicio completamente para adaptarlo a las nuevas necesidades si eso es lo mejor», también se remarca.

Las necesidades de cada familia u hogar son distintas e Interdomicilio ofrece soluciones a cada cliente que hagan que su vida sea más fácil. Unas veces será una ayuda en el hogar que le aporte tiempo para otras cosas más importantes como poder ir al gimnasio, tener tiempo para jugar con los niños, hacer ese curso, o llegar a casa y no tener que discutir para ver a quién le toca limpiar o planchar, y otras se trata de ayudar a algo tan importante como poder vivir solos de forma independiente en nuestra casa a determinada edad.

En casa, siempre mejor

Hoy en día hay muchas personas con 75, 80 o 90 años que se encuentran bien y que pueden vivir perfectamente en sus casas de forma independiente, sólo necesitan una ayuda para determinadas tareas que se les hacen pesadas y con las que corren el riesgo de caídas que pueden llegar a provocar una dependencia física que no tenían.

Vivir en nuestra casa es algo fundamental. Se vive mejor en nuestro entorno. Hay estudios que evidencian que se vive más y mejor con la compañía de la familia y amigos. A ciertas edades o con determinados problemas de movilidad necesitamos una ayuda que nos permita seguir viviendo en nuestra casa rodeados de los recuerdos, de la familia, de nuestra vida, y para eso contamos con profesionales que se encargan de levantar a personas con poca movilidad, aseos, dosificación de medicación, cambios posturales, compañía, cocinar o lo que necesiten.

Pedir ayuda puede darnos independencia o hacer que el cuidador habitual tenga vida. Un cuidador sobrecargado no es eficiente, hará las cosas de forma apresurada, con poca paciencia y se mostrará ansioso e irritable. Debemos delegar y pedir ayuda para poder ser mejores cuidadores y para poder conciliar ese cuidado con el resto de la vida y de la familia.

En Interdomicilio León se cuenta con los mejores profesionales para ayuda en el hogar y cuidados a las personas, con la confianza de una empresa familiar para atender sus necesidades y que cuenta además con el respaldo de una franquicia a nivel nacional e internacional con una gran experiencia en el sector.