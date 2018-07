Piedra Luna, los mejores tratamientos de belleza

Belleza, atención y perfectos cuidados. Piedra Luna centro especializado en estética y belleza se encuentra situado en la calle Barahona número 13. Se trata de un centro especializado en tratamientos de fotodepilación, IPL, fotorejuvenecimiento, mesoterapia y presoterapia y otros tratamientos estéticos corporales.

Este año Piedra Luna sorprende con su nueva línea de tratamientos de última generación pioneros en León con resultados que dejarán sorprendidos a sus clientes sin necesidad de pasar por el quirófano.

En primer lugar tratamiento corporal Liposonix. Este tratamiento tiene de peculiaridad de que mata las células grasas, eliminándolas por completo de manera segura y natural por un tiempo estimado de tres meses.

En este tratamiento desde un primer momento se pueden notar resultados. Las células muertas las elimina el cuerpo de forma totalmente natural, es un tratamiento indoloro que consigue bajar el volumen de las zonas tratadas y con resultados como mínimo de una talla menos.

Liposonix es la última tecnología en ultrasonidos avanzada que destruye permanentemente la grasa en abdomen, flancos, glúteos y, como no, en las siempre temidas 'cartucheras'.

Una de las mayores ventajas de este tratamiento es que no crea flacidez porque el calor estimula el colágeno y la perdida de grasa se produce de manera controlada.

Para este tratamiento es recomendable el mantenimiento posterior mediante el tratamiento de presoterapia ya que el Liposonix sólo se puede realizar cada tres meses .

Otro tratamiento de novedad es HIFU. Se trata de un tratamiento reafirmante. HIFU es el mayor avance no quirúrgico en rejuvenecimiento facial. En el mismo se trata de ultrasonidos focalizado, que trabaja creando microlexiones controladas en diferentes capas de la piel de manera que se consigue una total reestructuración del tejido llegando a la facia muscular.

HIFU Es un tratamiento no invasivo sin periodo de recuperación y produciendo una sujeccion del rostro desde dentro de la piel y sólo puede realizarse una vez al año.

Por último pero no menos interesante Piedra Luna sorprende con el tratamiento de 'Radio Frecuencia fraccionada'. En esta ocasión es un tratamiento superficial que consigue mejorar las arrugas expresivas, eliminar manchas y flacidez, obteniendo resultados en 24 horas.

Todos ellos son tratamientos no invasivos no dañan el tejido, no dejan marcas y, muy importante, no requieren ningún tipo de recuperación. Todo ello, logrando resultados visibles y espectaculares .

Piedra Luna

http://piedralunaestetica.es/

Teléfonos: 987 261 037 | 687 197 387