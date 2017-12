Navidad a ritmo de góspel El coro ‘Good News’ ofrece desde la terraza de El Corte Inglés un espectáculo lleno de energía y fuerza, con canciones tan emblemáticos ‘Oh happy day’, villancicos y música con ritmos africanos Actuación del coro 'Good News' en la terraza de El Corte Inglés. / S. Santos A.C. León Sábado, 9 diciembre 2017, 20:39

Es la emoción a flor de piel. Pura magia. Un espectáculo que invita a dejarse llevar, donde sobran las palabras y la emoción se impone. El coro Góspel ‘Good News’ ha ofrecido este sábado un concierto de esos que hipnotizan, que pone los pelos de punta.

El escenario, la terraza de El Corte Inglés desde la que las mejores voces negras del panorama han conquistado a León a través de un hermoso repertorio de canciones. Desde la música africana hasta el góspel contemporáneo, pasando por los espirituales negros tradicionales y la música Soul.

Un concierto que arrancó las palmas de los cientos de leoneses y visitantes que no quisieron perderse este espectáculo. Un público entregado, que se entusiasmó con temas tan emblemáticos como ‘Oh happy day’, ‘Amen’ o ‘When the saints go marching’.

Un concierto lleno de energía y fuerza, un torbellino de emociones que hizo vibrar a León. Y es que es imposible no dejarse embriagar por estas voces que, de la mano de El Corte Inglés, han dado la bienvenida de una forma única e inolvidable a la Navidad en León.

El Coro Góspel ‘Good News’ fue creado en Simancas en el año 2003, y en esta década y media ha conseguido consolidarse como uno de los coros gospel más reconocidos de España, como demuestran sus premios y actuaciones por todo el país, o el hecho de haber compartido escenario, entre otros, con el Black Heritage Singers de Mississipi, uno de los más reconocidos coros de gospel de los Estados Unidos.

Además, esta formación suma numerosas participaciones en fertivales internacionales en países como Italia, la República Checa, Inglaterra, donde ha colaborado con la London Community Gospel Choirs, o en Hungría, donde obtuvo la Medalla de Oro y el Premio Especial del Jurado en el XV Festival Internacional de Budapest.