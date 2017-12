León Despierta denuncia el uso de recursos municipales para reparar las luces de Navidad tras el paso de 'Ana' Imagen de denuncia ofrecida por León Despierta. Se preguntan también donde está la fuente de luz que consta en el pliego de contrataciones y que no ha visto en ningún lugar LEONOTICIAS Martes, 12 diciembre 2017, 12:46

El Grupo Municipal León Despierta ha denunciado «las pocas luces» que demuestra el Ayuntamiento de León con respecto a las luminarias de Navidad. «Nos confirman una vez más que los recursos de todas están en manos de quienes poco respetan lo público».

Durante la pasada noche, además de la nieve, al partido morado le sorprendió ver como los operarios del servicio municipal de alumbrado se afanaban en reponer y arreglar las luces navideñas tras la ciclogénesis 'Ana'. «Hasta ahí sería todo normal si estas luces navideñas no fueran alquiladas por un coste de 61.036,76 euros» con un contrato de 'Servicio de montaje, gestión, mantenimiento y desmontaje del alumbrado ornamental de rotondas y eje principal desde la plaza de Guzmán a la Catedral para las fiestas de Navidad 2017-2018'.

Por esta cuestión, desde León Despierta consideran que «lo lógico, cuando cualquiera alquila un servicio como este que incluye el mantenimiento, sería que la propia empresa fuera la que realizara el mantenimiento de las luces en caso de rotura, desprendimiento etc., que para eso se está pagando. Decimos lo lógico, ya que no es lo habitual en este ayuntamiento».

Para los concejales morados la gestión de lo público conlleva una responsabilidad no solo en la ejecución, sino en el cumplimiento de las contrataciones realizadas, por lo que «para nosotras no tiene ninguna lógica que además de pagar más de 61.000 euros para iluminar las calles en estas fechas, sean las brigadas municipales del servicio las que realicen las reparaciones con orden del capataz desde Ordoño II hasta la catedral».

Se preguntan también donde está la fuente de luz que consta en el pliego de contrataciones y que no ha visto en ningún lugar. «Quizás la estética de la misma, que parece ser que no era demasiado agraciada, la ha llevado a la ocultación». Lamentan que la ética no influya tanto en los responsables de gobierno y «nos permitan ver como malgastamos horas de trabajo de nuestras brigadas en ocultar (o iluminar) las vergüenzas de los responsables».