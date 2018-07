Consejos para hacer reformas en el hogar Sabemos las complicaciones que implica la decisión de hacer una reforma. | Una reforma implica una gran inversión de tiempo, dinero y espacio LEONOTICIAS León Lunes, 9 julio 2018, 10:15

En la actualidad, vender o comprar una vivienda en España no es una decisión que se pueda tomar a la ligera, en gran parte por los obstáculos derivados de una economía que no acaba de recuperarse en España. No obstante, llevar a cabo reformas en el hogar es fundamental por las muchas ventajas que supone como: alargar la longevidad de la vivienda en sí, evitar situaciones inesperadas con los materiales o simplemente aumentar el precio de venta del inmueble.

Sabemos lo complicado que es decidir hacer una reforma. Una reforma es sinónimo de inversión de tiempo, dinero y espacio. Tiempo porque, por más pequeña que sea la reforma, será necesario que se desplacen expertos a tu hogar. Podría ser un día, semanas e incluso meses.

El dinero es la inversión más importante, pensar en hacer una reforma es prácticamente imposible si no se dispone de él y es probablemente la principal razón para retrasarla al máximo o incluso cancelarla.

Por último, la inversión en espacio es una de las que se tienen menos en cuenta cuando se debería considerar con mucha antelación. Por ejemplo, en la reforma de una cocina, es necesario contar con que ese espacio no se podrá utilizar durante el tiempo que dure la reforma. Lo mismo ocurrirá con cualquier otra zona del hogar que se vaya a reformar. Hay incluso personas que deciden mudarse durante el tiempo que dura la reforma.

Una vez te has decidido a hacer una reforma y has calculado las inversiones que quieres realizar, buscar ideas para el hogar es fundamental. Teniendo en cuenta la cantidad a invertir, debes empezar a buscar presupuestos y acudir a distintas compañías que pueden ayudarte con lo que necesitas o quieres hacer.

Al final, ya sea por gusto o por necesidad, hacer una reforma será beneficioso para tu vivienda en muchos aspectos. Por ejemplo, si tiene 20 años de antigüedad, es probable que se adecúe a tus necesidades 10 años más, pero tras la reforma pueden llegar a ser 30 años. Otra ventaja es que si después de reformar decides vender, la reforma habrá hecho que tu hogar cueste el doble o hasta el triple de lo que originalmente costaba, sin contar la inflación.

Investiga las opciones disponibles en internet y las compañías que más se adecúen a tus necesidades para conseguir un presupuesto de calidad y llevar a cabo la reforma perfecta para tu hogar.