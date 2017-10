Robots en opciones binarias para ganar mucho dinero Pixabay Las inversiones han sido automatizadas para que un robot opciones binarias pueda tomar la decisión por sí mismo de realizar la apuesta correcta en el momento preciso. LEONOTICIAS León Lunes, 3 julio 2017, 16:13

A nadie le sorprende en plena era de la informatización y robotización, que las inversiones también hayan sido automatizadas, por lo general, para que un robot opciones binarias pueda tomar la decisión por sí mismo de realizar la apuesta correcta en el momento preciso.

Aunque muchas personas son reacias a la robotización ya no solo en el sector de las inversiones, sino en general, la verdad es que automatizar diferentes procesos además de agilizarnos las tareas y productividad, nos dará mucho más tiempo para nuestras cosas y poder vivir así una vida mucho más saludable.

De todos modos, un robot de opciones binarias no se ha creado para hacernos disfrutar de más tiempo de ocio, sino que para conseguir mucho más dinero y acierto en nuestras apuestas o por lo menos, intentarlo.

Un buen broker de opciones binarias se ve en la obligación de estudiar el mercado casi a diario estando al tanto de cualquier tendencia o cambio a nivel mundial que pueda hacer pensar que estamos delante de una gran subida de un valor de moneda o simplemente de una materia prima.

Esto se traduce en un proceso de formación continuada en el tiempo por parte del broker, que en caso de automatizar se evitaría, aunque para otros muchos es aquí donde reside el riesgo al verse incapaz el programa capaz de medir los diferentes riesgos, a no ser que la programación esté actualizándose de seguido.

Beneficios de la utilización de robots en opciones binarias

Si bien seguramente nos quedemos cortos debido al gran número de factores que entran en juego, queremos ofrecerte algunos de los beneficios que más destacan los expertos en opciones binarias en los siguientes puntos.

Mayor probabilidad de acierto: aunque pueda parecer increíble, las estadísticas son claras y los robots de opciones binarias, dependiendo del broker como claro está, suelen disponer de media, un índice mayor de acierto.

De todos modos, para no llevarse a engaño, también nos gustaría destacar que existen un gran número de robots de opciones binarias con programaciones totalmente diferentes, por lo que es otro factor a estudiar antes de decantarnos por el primer robot de opciones binarias que encontremos.

No disponen de diferentes estados de ánimos: existen días en nuestra vida donde tenemos muchas mayores ganas de comprar compulsivamente o tomar más riesgos. La raza humana para bien o para mal es así y si algo bueno tienen los robots de opciones binarias, es que los mismos, al no disponer de sentimientos, no tienen altibajos en su estado de ánimo, realizando siempre las apuestas para las que ha sido programado, sin que influya si tiene un día de esos donde le apetece jugársela todo. ¡Quién no ha tenido uno!

Uno de los principales motivos de perder nuestra inversión en opciones binarias es dejarnos llevar por la “pasión” del momento, la cual seguramente nos haga jugar una mala pasada. Un robot nunca trabajará a través de sus corazonadas, sino de las líneas de código que incluye su programación. Esto es una ventaja muy a tener en cuenta y lo que hace en consonancia con el punto anterior, es que tengamos más posibilidades de acertar con la inversión realizada.

Perfecto para ayudar a novatos: aunque el sistema de opciones binarias es simplista, ya que apostamos al alza o baja de una materia prima o divisa frente a otra, la realidad es que conocer los diferentes términos y estrategias a seguir para no perderlo todo, no es tan sencillo como parece.

Por ello, los robots de opciones binarias son el aliado perfecto para todas aquellas personas que se inicien en este tipo de inversiones. De este modo, aunque el dinero es nuestro y por tanto el riesgo igual, la decisión final de realizar una determinada apuesta será del propio robot, quitándonos así toda la responsabilidad de no haber acertado.

Además, estudiando las diferentes apuestas que realice el robot, podremos conocer su comportamiento y así formarnos a la par que obtenemos conocimientos de vital importancia para que podamos iniciarnos por nuestra cuenta sin ningún tipo de automatización.

Para ayudarte con ellos, estos son algunos términos que deberías conocer desde ya antes de realizar cualquier tipo de apuesta en opciones binarias.

Términos utilizados en opciones binarias

Call & Put: como seguro que ya sabes, las opciones binarias se carectizan por el riesgo que se asume, habiendo dos únicas apuestas como son el call y put o lo que es lo mismo, el todo o nada tan popular en concursos de nuestro país.

El término “call” es el utilizado cuando realizamos una apuesta en el que predecimos que un determinado precio va subir desde el momento en el que realicemos la jugada. Es decir, que si el precio del oro está a 100 euros y apostamos mediante call y termina en 110, habremos ganado.

El término “put” hace referencia justamente a lo contrario, una apuesta a la baja, es decir, que estaremos jugando a que el precio de una divisa o una materia prima va a descender desde el momento en el que hagamos la inversión.

Son dos términos fáciles de entender y que debes guardar como oro en paño en tu cerebro, ya que es fundamental para saber cómo apostar en el sector de las opciones binarias.

Above y Below: también conocidas en otros forex como call & put, estamos ante las opciones más habituales a la hora de invertir en opciones binarias.

Se trata de un término “europeizado”, ya que el significado es el mismo que en el punto anterior, si bien es más habitual encontrarlo en los principales brokers europeos.

One Touch: y ya para finalizar terminamos con lo conocido como one touch, algo que de ser novato y no conocer a la perfección cómo funcionan las opciones binarias podría llevarte a la confusión, pero no te preocupes, estamos aquí para resumirlo.

Las operaciones one touch son las más habituales en el mercado de divisas, no así en el de materias primas, destacando por obtener mayor rentabilidad, de incluso hasta el 500% de nuestra inversión.

Se basan no solo en predecir el alza o la baja de un precio, sino también en estimar el baremo al que llegarán. Es decir, que no solo entra en juego que suba o baje un precio, sino que también se ha de conocer el techo o el piso del mismo, dependiendo claro está si jugamos call o put.

Con estos sencillos términos, estamos seguros que cuando instales tu primer broker de opciones binarias, no te extrañarán y sabrás que significa cada uno de ellos.