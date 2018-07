La importancia de participar en eventos con un stand Stand realizado por Nstand en el Salón Internacional de la Tecnología del Agua IFAT en Munich / Nstand Participar en una feria con tu stand demuestra lo importante que es tu marca en los distintos eventos que ocurren alrededor de tu ciudad y el mundo LEONOTICIAS Viernes, 13 julio 2018, 11:28

El participar en un evento con un stand no es una opción para muchas empresas y negocios como parte de las estrategias para hacerse más conocidos y tener nuevos potenciales clientes sino hasta mucho tiempo después. Incluso, nunca llegan a considerarla como opción porque les parece una estrategia obsoleta o innecesaria. Se entiende el porqué piensan esto, con la llegada del internet y las redes sociales la mayoría de las empresas considera que con solo estar en línea son capaces de llegar a la fama y tener miles de clientes. Es cierto, es posible que con solo la presencia virtual sean capaces de volverse sumamente importantes, pero jamás hay que ignorar la oportunidad de participar en una feria y a continuación te explicaremos un poco más de su importancia.

Puedes considerar participar en un evento que esté directamente relacionado con tu negocio o indirectamente relacionado. Por ejemplo, si tienes una empresa de fotografía, puedes participar en un uno que este únicamente enfocado a la fotografía, o puedes participar en un evento dedicado para novias y bodas, mostrando tu portafolio y habilidades para la fotografía de bodas. En los dos casos, atraerás curiosos y personas que se interesarán en tu trabajo y que en menos de lo que esperas se volverán tus clientes.

Otra ventaja de participar con un stand consiste en poder hacerlo aquí o en cualquier otra ciudad del mundo. Si descubriste que tienes muchos potenciales clientes en Múnich, por ejemplo, puedes buscar la empresa de montaje que te guste para tener distintos montaje de stands para eventos en Múnich, y simplemente conectar con esos interesados y volverte aún más popular en esa ciudad. Las ferias relacionadas a tu marca o empresa posiblemente están presentes en todo el mundo, así que no que desaprovechar la oportunidad de hacerse aún más popular y global gracias a ellas.

Al final, es una gran oportunidad que te ofrece ser conocido en formas que no podrías ser conocido, al igual que atraer personas que jamás pensaron que necesitarían tu servicio o producto, o personas que no son muy asiduas de usar internet o que no les agrada y aún así suelen asistir a eventos para conocer las nuevas tendencias y descubrir nuevos negocios interesantes.

No temas arriesgarte a participar en una feria con tu stand, busca el más cercano en tu ciudad o alguna ciudad en el mundo que te interese ser conocido, busca distintos presupuestos con las miles de empresas que existen para crearlos y demuestra lo importante que es tu marca en los distintos eventos que ocurren alrededor de tu ciudad y el mundo.