Las firmas de hipotecas siguen creciendo en España La concesión de hipotecas ha crecido en el último año Los españoles se vuelven a animar a adquirir una vivienda | Hay síntomas positivos para la salud económica e inmobiliaria española. LEONOTICIAS Viernes, 17 noviembre 2017, 14:37

Adquirir una vivienda es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Es, probablemente, el crédito más cuantioso que vayamos a pedir y al que destinaremos una considerable parte de nuestros ingresos durante muchos años. Sin embargo, los españoles se vuelven a animar a adquirir una vivienda, y dan preferencia al mercado de segunda mano frente al de nueva construcción. En todo 2016 se firmaron un total de 281.328 préstamos para adquirir una vivienda, un 2,8 % más que en el año anterior y consolida tres años en positivo, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Asimismo, el importe medio también creció hasta los 109.759 euros. Este incremento en los préstamos e importe medio, indica la mayor disposición por las entidades bancarias a conceder hipotecas y señala síntomas positivos para la salud económica e inmobiliaria española.

¿Qué hay que tener en cuenta antes de firmar una hipoteca?

Antes de solicitar hipoteca debemos conocer la oferta actual del mercado y qué tipo de hipoteca nos conviene más. Los productos hipotecarios se dividen principalmente en tres modalidades: tipo fijo, variable o mixto. Los préstamos concedidos a tipo fijo consisten en una cuota fija que no cambiará aunque los tipos de interés del mercado sufran cambios. En las hipotecas con tipo variable se vincula a un índice de referencia, como el euríbor, y la cuota mensual acompañará los cambios que experimente esta referencia. Los préstamos hipotecarios con tipo mixto asignan un tipo fijo durante los primeros años y después pasan a un interés variable con referencia al euríbor. Si se prefiere no tener sorpresas y conocer cuál será nuestra cuota desde el principio, la hipoteca ideal sería la de tipo fijo. La de tipo variable, como la mixta, puede conllevar más riesgo al no saber cómo se comportará el euríbor en el futuro, es aquí donde cada comprador debe evaluar sus preferencias.

Además del tipo de hipoteca hay que tener en cuenta las comisiones asociadas a ella. Son varias las entidades bancarias que incluyen comisiones de apertura que se suele calcular sobre el total del préstamo hipotecario y las entidades lo justifican por los trámites y gestiones que realizan. Sin embargo, entre toda la gama de ofertas se encuentran préstamos hipotecarios sin comisiones como la Hipoteca Open de Openbank, el banco digital del Grupo Santander. Esta hipoteca no incluye varias de las comisiones que otras entidades cobran, como por ejemplo: la comisión por apertura antes mencionada, la comisión de amortización parcial o total, la comisión por subrogación y la comisión por modificación de condiciones. Otra ventaja de contratar la Hipoteca Open, es que los interesados en adquirir una nueva vivienda pueden solicitar su hipoteca desde la web o app Openbank, y firmar el contrato sin necesidad de desplazarse.

¿Cuándo es buen momento para comprar?

La agencia Moody’s apunta que el precio de la vivienda en España encarecerá un 5,6 % en 2018. Esto se puede deber a la creciente proporción de población activa joven y la mayor asequibilidad de las viviendas. Hasta 2020 este aumento del precio se prevé que baje hasta el 1,4 % anual. Esto puede significar un momento favorable para quienes tienen intención de adquirir una vivienda.