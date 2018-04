La Autoridad Fiscal prevé un desvío del déficit de tres décimas por el rescate de las autopistas

Ligar las pensiones al IPC tendría un coste de 8.000 millones hasta 2023

El presidente de la Autoridad Fiscal, José Luis Escrivá, ha estimado que ligar la revalorización de las pensiones con el IPC que exigen varios partidos de la oposción como PSOE y Podemos o los pensionistas en las manifestaciones tendría un coste adicional de siete décimas de PIB hasta 2023 (unos 7.800 millones) y de 1,2 puntos hasta 2030 (unos 14.000 millones). En cualquier caso, Escrivá ha criticado las dudas que alguno estudios hacen sobre la sostenibilidad de las pensiones. «No es verdad y no es razonable hacer proyecciones a tan largo plazo con tanto grado de incertidumbre», ha señalado en relación a los cambios normativos que se han producido en los últimos años y que muchos de esos estudios, en su opinión, no recogen bien. En este sentido, Escrivá ha reconocido que habrá presión sobre el gasto en pensiones y sanidad por el envejecimiento de la población, pero será un aumento «manejable y razonable» que no debe crear «angustia».