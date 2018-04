Conde de Godó El número 1 que no se da importancia 01:00 Nadal sujeta una placa con el nuevo nombre de la pista central del Real Club de Tenis de Barcelona-1899 / Vídeo: Atlas «No sé si he sido el mejor de la historia, es difícil comparar épocas. En número de títulos y en la importancia de los mismos sí que lo soy» P. RÍOS Barcelona Lunes, 23 abril 2018, 19:55

Tras el undécimo triunfo en Montecarlo, llega la opción de igualarlo en Barcelona. Allí ha levantado el trofeo en diez ocasiones durante los últimos 15 años (sólo ha perdiodo tres partidos con Corretja, Almagro y Fognini), y que le trata como si hubiera nacido en el propio club de tenis -la pista central se nombró en 2017 'Rafael Nadal'-, el de Manacor buscará el undécimo entorchado y no perder comba en la lucha por seguir en el número 1 del ránking. Es una victoria importante, un Masters 1.000 más en un torneo muy especial para mí. El primer torneo del año que termino sin lesión. He jugado a muy buen nivel». Comienza ahora su semana 171 en lo más alto. ««Ni me planteo si defiendo 1.000, 2000 o 500 puntos. Yo cada año empiezo de cero. El ranking de defender puntos sólo sirve para ir de cabeza de serie. Yo miro el Race del año y con la victoria en Montecarlo estoy el cuatro de la Race. Si pierdo aquí, tendré opciones de bajar en el ranking pero lo que me importa es la Race».

Su némesis, Federer, también tiene su torneo fetiche: es Halle, donde suma las 10 victorias que lleva Rafa en el Conde de Godó.... y en Roland Garros. «No acostumbro a soñar con nada de lo que he conseguido. Uno para soñar con cosas las tiene que ver posibles. Yo he hecho mi día a día. 11 Montecarlo, 10 Barcelona, 10 Roland Garros es algo que no sé puede ni imaginar ni soñar. En lo que sueñas con 14 años es en jugar esos torneos. Se ha conseguido llegar donde se ha llegado y disfrutar al máximo», explicó antes de recordar que «ganar un Masters 1.000 nunca va a a se runa rutina ni para mí ni para nadie. Cada torneo es una historia diferente. Llegar al Godó con la confianza de ganar en Montecarlo siempre es positivo pero no garantiza nada. Intentaré hacer las cosas lo mejor posible para intentar mantener un nivel alto».

En Barcelona estará Novak Djokovic, lo que le alegra. «Sabia que era una posibilidad que viniera Novak después de un tiempo compitiendo relativamente poco. Yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. Es una buena noticia para Barcelona y para el torneo que uno de los mejores de la historia esté aquí. Los espectadores lo van a agradecer y para los rivales es una noticia peor. Mi lado del cuadro es especialmente difícil. Si juego bien mis opciones aumentan y si no juego bien las opciones disminuyen bastante. No es la primera vez que el cuadro es tan bueno. Es el Open 500 más importante del mundo en tierra. Tiene un prestigio que hace que los jugadores quieran venir aquí».

Respeto para todos los himnos

Nadal suma más de un 90% de victorias en tierra pero evita asociarse a la etiqueta en esta superficie. «No soy yo el que tenga que decir eso. Con toda la humildad los números son los que son. Puedo intentar evitar estas respuestas pero son unos números que son los que son. No sé si he sido el mejor de la historia, es difícil comparar épocas. En número de títulos y en la importancia de los mismos sí que lo soy», dijo con la misma naturalidad que analizó los silbidos a los himnos. «Mi forma de ver es el respeto hacia todo. No concibo pitar a un rival ni pitar a nadie. La gente que va a un estadio a pitar al rival (por lo sucedido en la final de Copa) pues no lo entiendo. No concibo, por ejemplo, que en la plaza de toros de Valencia se pitara el himno alemán. Cada uno tiene una forma diferente de ver las cosas. La mía es respetar el sentimiento de todo el mundo. No comparto que se pite pero cada uno tiene que expresarse de la manera que siente», zanjó.

«Lo que realmente da pena es no poderle disfrutar cada fin de semana. Nos ha transmitido valores que son positivos para todos» NADAL SOBRE INIESTA

Por último, Nadal, pese a ser reconocido hincha madridista que ve «muy disputada» la eliminatoria entre Bayern y Real Madrid en la que «pequeños detalles marcarán la diferencia», reconoció estar pendiente de la posible salida de Andrés Iniesta a China. «Lo que realmente da pena es no poderle disfrutar cada fin de semana. Que se va de momento son especulaciones. Si su decisión es irse que sea feliz en su nueva etapa. Llega un momento que uno no puede cuestionar las decisiones de las otras personas. Andrés ha hecho todo lo que tenía que hacer y más en sus carrera y nos ha dado muchas alegrías. Y lo ha hecho con respeto, con humildad y con normalidad. Ha sido un modelo bueno para la juventud y para la sociedad en general. Nos ha transmitido valores que son positivos para todos».