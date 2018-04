Masters 1.000 de Montecarlo Nadal inicia el asalto al undécimo título en el Principado Rafa Nadal devuelve una bola. / EFE El líder de la clasificación mundial debuta contra el número 58 de la clasificación de la ATP EFE Miércoles, 18 abril 2018, 07:49

Rafa Nadal entra en acción este miércoles en el torneo de Montecarlo en el tercer turno de la pista central (a partir de las 15:00 horas, aproximadamente), contra el esloveno Aljaz Bedene, de 28 años. Abren la central el ruso Daniil Medvedev contra el japonés Kei Nishikori y siguen a continuación el serbio Novak Djokovic contra el croata Borna Coric.

Nadal y Bedene saltarán a continuación, con el español iniciando la conquista del undécimo título en el Principado, donde tiene un récord de 63 victorias y sólo cuatro partidos perdidos en este torneo desde que debutó en 2003. Nadal ganó 46 partidos seguidos aquí entre 2005 y 2013.

A pesar del escaso rodaje, Nadal sigue siendo el gran favorito para la temporada de tierra que se abre en Montecarlo, primera parada de su gran objetivo de la temporada, ganar Roland Garros, también por undécima vez.

Alejado de las pistas durante dos meses, el balear completó un regreso perfecto el pasado fin de semana en su superficie favorita, en los cuartos de final de la Copa Davis contra Alemania en la plaza de toros de Valencia.

Primero pasó por encima del veterano Philipp Kolhschreiber (6-2, 6-2 y 6-3) y después aplastó a uno de los hombres llamados a sucederle, Alexander Zverev (6-1, 6-4 y 6-4).

A tal punto que su mentor y ya antiguo entrenador, Toni Nadal, dijo estar «un poco sorprendido» por el nivel de juego del número uno mundial. «Esto es un augurio para un muy buen año sobre tierra batida», añadió el hombre que ayudó a construir el mito.

Nadal, por su parte, también se mostró optimista el pasado domingo: «Siento que juego bien, he tenido buenas jornadas de entrenamiento aquí, con buenos sets. Siempre me he sentido bien aquí. Para ser honesto, me entreno y no pienso en si la lesión (en la pierna derecha) volverá o no».