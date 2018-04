GP de las Américas Márquez: «No tengo rencor a Rossi por lo que sucedió» El piloto español Marc Márquez. / EFE «Cometí un error, y se trata de aprender para que lo ocurrido no vuelva a pasar», reconoce el piloto español tras su incidente con el italiano BORJA GONZÁLEZ Austin Jueves, 19 abril 2018, 21:15

Sin duda, Marc Márquez es uno de los protagonistas del Gran Premio de las Américas, tras la carrera de Argentina y aunque al resto de competidores de MotoGP les moleste en cierta manera que el foco esté puesto el incidente del español –invencible en Austin- y Valentino Rossi. «No me he aislado, al final tienes internet, Instagram, y ahí llega todo. He tenido un evento en Brasil con Estrella Galicia y Unicef y también he estado disfrutando del supercross en Mineápolis, que me encanta. Yo ya dije todo lo que tenía que decir en Argentina. Del domingo todos podemos aprender muchas cosas y que no vuelvan a pasar en el futuro», comenzó explicando el de Honda en unas primeras preguntas de Movistar MotoGP. «Como piloto esto me da más experiencia. Hay situaciones nuevas en todas las carreras, en el motociclismo vas al límite y cometes errores y eres sancionado. Todos vamos al límite y todos podemos cometer errores, como cuando te caes tu solo».

-¿Cree que habría que regular más las distintas maniobras en pista?

-Es como el fútbol. Los árbitros unas veces pitan una cosa y otras, otra. Es difícil que nos pongamos todos de acuerdo, pero con el reglamento se pueden solucionar cosas, como lo las de las salidas.

-¿La Comisión de Seguridad de mañana puede ser un 'todos contra Márquez'?

-No creo que sea un 'todos contra Márquez'. Los pilotos sabíamos las condiciones que había en Argentina de pista y esto propicia que haya más errores de lo normal. Ya he hablado con muchos de ellos.

-¿Le gustaría poder hablar con Rossi sin 'Uccios' (guardaespaldas del italiano) de por medio ni gente de Honda ni de Yamaha?

-Ya lo dije en Argentina y lo continúo creyendo: en Argentina pasaron muchas cosas. Soy un piloto, una persona, que le gusta mejorar e intentar aprender de los errores. En este caso y en esa carrera pasaron muchas cosas. Creo que cometí un error, fui penalizado por ello y fui a pedir disculpas, que es lo que creía debía hacer, y no tengo rencor con Rossi de ningún tipo por lo que sucedió.

-¿Cree que podrá hablar con Rossi en la Comisión de Seguridad, si es que él asiste a la reunión?

-Mañana habrá Comisión de Seguridad y no tengo inconveniente en hablar de ello, pero también se tendrá que hablar de otras cosas, como del proceso de salida, pues hubo bastante incertidumbre en la salida de Argentina y eso se tiene que mejorar.

-¿Cómo imagina que va a ser el ambiente el resto de la temporada, teniendo en cuenta que hay mucho 'amarillo' en todas las gradas?

-Tengo facilidad para centrarme en lo mío y no le doy mucha importancia a eso. Mejor si veo fans de rojo, claro, pero me gusta estar al ciento por ciento en la pista y sacar el máximo, pero por lo demás me mantengo bastante al margen. Es algo que ya aprendí en el pasado. Hay que mantenerse al margen.

-¿Se cree que Rossi tenga realmente miedo de correr contra usted?

-Al final, las opiniones son respetables, pero siempre he dicho que yo en la moto no he sentido nunca miedo.

-Además del incidente con Rossi, tuvo otros en la carrera de Argentina. ¿Qué ha aprendido revisándola?

-Está claro que he visto repetida la carrera para analizarlo todo, lo que haces bien y mal. Fue una carrera con cosas, empezando desde la salida. Visto lo visto y la confusión que hubo, fue una situación nueva para mí, en la que hice cosas bien y cosas mal. Y fui penalizado por ello. Espero que no vuelva a pasar, pero si sucediese, se trata de aprender de los errores, para que no se vuelvan a cometer. Somos pilotos, somos personas, y es competición, donde todo el mundo va al límite y las condiciones de pista estaban muy al límite. Analicé lo bueno y lo malo de la carrera y de lo que se trata es de que no vuelva a pasar.