Alonso, ante el penúltimo escalón

El ánimo de los españoles antes de la cita de Montmeló empujará, como siempre, a Fernando Alonso y a Carlos Sainz. El asturiano afronta la carrera de Bakú pleno de optimismo, con un objetivo inédito desde que volvió a McLaren: sumar puntos en cuatro carreras consecutivas en una misma temporada. Actualmente lleva seis carreras seguidas en los puntos, uniendo el final de la campaña 2017 con el arranque de esta 2018.

Para eso tendrá que vérselas con varios equipos, entre los que encuentra Renault. Carlos Sainz y, sobre todo, Nico Hülkenberg, van a apretar al máximo a Alonso y Vandoorne. «McLaren siempre está ahí», advertía el piloto madrileño, que de momento no ha conseguido acabar delante de su compañero en ninguna de las tres carreras disputadas.

McLaren no va a dejar nada al azar, y ante las dudas de que su chasis no sea tan bueno como parece, han tomado medidas. Tim Goss, un veterano de la escuadra de Woking que llevaba con ellos desde los años 90, ha sido fulminado de manera inmediata. Este ingeniero británico era el director técnico de chasis, lo que a efectos prácticos significa que es quien debe cuadrar la unidad de potencia con el resto del monoplaza. Si los datos no son tan buenos como deberían. guillotina. No hay margen para perder tiempo.