David Vidales, el leonés que sigue los pasos de Fernando Alonso El joven leonés firma un gran año en su primer año en la categoría OK de karting y, pese a señalar que su sueño es acabar en la Fórmula 1 y que Alonso marca los pasos a seguir, quiere ir «poco a poco» David Vidales, durante la entrevista con leonoticias. / Noelia Brandón DANI GONZÁLEZ León Lunes, 1 enero 2018, 12:10

Con sólo cuatro años, acompañado de su padre y de su abuelo, David Vidales, se subió por primera vez a un kart. Fue en Santa Olaja de la Ribera, en un circuito bajo techo, en una tarde lluviosa.

«Desde ese día, me empezó a gustar. Ya empecé a ir a rodar más frecuentemente a Vidanes y a Castroponce, a correr por toda España y fui campeón nacional en categoría mini». Así fue como David Vidales comenzó en el mundo del automovilismo donde ahora, con 15 años, es uno de los jóvenes con mayor proyección en todo el mundo.

Integrante del Tony Kart, «el mejor equipo que existe», el leonés debutó en la categoría OK. Aquí ya no hay edades, en esta categoría compiten pilotos mucho mayores que él. Pero eso no ha sido obstáculo para Vidales.

«Ha sido un año muy bueno. Desde el inicio he estado adelante, he podido ir liderando el Europeo y he sido subcampeón de mundo», explica Vidales que se adaptó «muy pronto» a las nuevas condiciones. «Los motores son más potentes, los rivales tienen más experiencia y las ruedas, más grid. Tienes que cambiar tu forma de conducir, pero en la segunda carrera ya estaba en el podio», recalca.

Un piloto con más picardía

El hecho de competir con gente mayor que él ha sido un máster avanzado para él. «Cuando corres con pilotos con experiencia, ganas mucho en picardía. No te das cuenta, pero se ve en los resultados», afirma Vidales, que no se queda con un resultado en concreto de este 2017: «el año no se mide por una carrera, lo importante es la constancia, estar siempre ahí y mejorar».

El leonés no se dio cuenta de en qué momento supo que valía para esto. «Es mi rutina, es mi día a día». Pero sostiene que, los expertos en karting, asegura que ese instante llega en la categoría júnior. Y ahí fue, precisamente, cuando dio el salto a Italia, la patria de este deporte.

«Todos los equipos y fábricas son italianos. Si quieres que te vean, que te ayuden... tienes que ir allí, a dejarte ver, no van a venir ellos a buscarte. Yo fui en categoría mini y me ficharon en categoría júnior», explica.

Italia, la patria del karting

Ahora ya lleva tres años y medio en Italia, después de formar parte del Energy y, tras hacer un año y medio muy bueno, el Tony Kart se interesó por él. Desde entonces, ya instalado en Bérgamo, echa de menos León: «es mi tierra y echo de menos su ambiente y la comida. Me gusta mucho venir».

Pero tiene su vida hecha en la ciudad lombarda. Allí va a clase, «como cualquier otro chico, porque los estudios son la prioridad», en italiano, «un idioma más complicado de lo que parece». No entrena demasiado con el kart, «solo cuando el equipo quiere probar algo nuevo» y, ante todo, hace entrenamiento físico: «hago mucha bici y gimnasio. Se necesita mucha fuerza y resistencia para el karting, aunque no lo parezca».

Ya mira al 2018, compaginará la categoría OK y la KZ, doblando el Mundial y el Europeo de ambas categorías. «Lo haré lo mejor posible y ganar todo lo que se pueda», afirma. Pero también avisa: no le gusta demasiado que le cataloguen como el futuro de la Fórmula 1 porque «es una manera de presionar, de tener que hacerlo bien porque la gente es lo que espera y yo quiero hacerlo lo mejor posible, paso a paso».

El espejo es Fernando Alonso

Pese a todo, compartir box con Fernando Alonso es una señal. Compitió a su lado en las 24 horas de Dubai, un «orgullo» para David Vidales. «Poder estar al lado del que dicen que es el mejor piloto en la actualidad, que te pueda aconsejar y aprender del que más sabe es una suerte y tengo que aprovecharlo», añade.

Admira al asturiano, pero no le considera un ídolo porque no los tiene. Eso sí, intenta seguir su camino, pero sin tratar de 'copiarle'. «De los pilotos de Fórmula 1 es el único que conozco en persona, pero todos tienen cosas buenas y malas, cualidades diferentes. No hay un piloto perfecto», asegura.

Y sí, obviamente la Fórmula 1 está en su cabeza, pero «hay mucho camino por recorrer». «La Fórmula 1 es mi sueño, como el de cualquier piloto, pero queda mucho camino. Ahora me quiero centrar en el karting e ir paso a paso. Si tiene que llegar, llegará», señala.

Este es David Vidales, una de las grandes promesas del automovilismo, uno de los pilotos con más proyección a nivel mundial. En los karting de Vidales y Castroponce 'nació' el leonés que ahora, en los circuitos de Italia, Alemania u Oriente Medio sigue dando los mismos pasos que, en su día, dio el que es su referente: Fernando Alonso.